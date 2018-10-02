Тюрьма - тюремщикам. В Казахстане арестованы "высокопоставленные чиновники КУИС"

17:08 03.10.2018

Проводится досудебное расследование.



Сотрудниками Департамента собственной безопасности МВД и Управления собственной безопасности КУИС 8 сентября этого года во время ОРМ и негласных следственных действий был зафиксирован факт передачи денег начальнику учреждения ДУИС по Мангистауской области и его заместителю, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алмаса Садубаева.



Деньги передала супруга осужденного за то, чтобы ему не проводили взыскание и за дальнейшее послабление режима содержания. В отношении заместителя и начальника учреждения ДУИС проводится досудебное расследование.



Также 26 сентября в Астане сотрудниками антикоррупционной службы задержан начальник отдела КУИС, который получил деньги за то, что перевел осужденного в исправительное учреждение в другом городе. Кроме того, в последующем он должен был создать для него благоприятные условия. По этому факту также проводится досудебное расследование.



Кроме того, был задержан заместитель начальника ДУИС по городу Астана, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело ведет столичный ДКНБ.