Россия сняла эмбарго на поставки казахстанского бензина

17:48 03.10.2018

Подписание состоялось в рамках Российской энергетической недели.



Казахстан и Россия подписали соглашение о снятии эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.



"3 октября 2018 года в Москве на Международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2018" Министр энергетики Республики Казахстан К. Бозумбаев и Министр энергетики Российской Федерации А. Новак подписали межправительственный Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010", - говорится в распространенном сообщении.

Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран).



Таким образом Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.



В настоящий момент в Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Подписанный протокол создает возможности для открытия экспорта светлых нефтепродуктов модернизированных НПЗ РК.