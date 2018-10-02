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|Россия сняла эмбарго на поставки казахстанского бензина
17:48 03.10.2018
Подписание состоялось в рамках Российской энергетической недели.
Казахстан и Россия подписали соглашение о снятии эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
"3 октября 2018 года в Москве на Международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2018" Министр энергетики Республики Казахстан К. Бозумбаев и Министр энергетики Российской Федерации А. Новак подписали межправительственный Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010", - говорится в распространенном сообщении.
Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран).
Таким образом Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.
В настоящий момент в Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Подписанный протокол создает возможности для открытия экспорта светлых нефтепродуктов модернизированных НПЗ РК.