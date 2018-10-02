Талибы завалили C-130J Super Hercules в аэропорту Джелалабада: погибли 6 американцев и 5 натовцев

19:52 03.10.2018

В Афганистане сбит самолет ВВС США, 11 погибших



Сегодня на востоке Афганистана разбился тяжелый американский военно-транспортный самолет C-130J Super Hercules. В результате крушения погибли 11 человек, об этом только что сообщил телеканал CBS News со ссылкой на военных чиновников из Пентагона.



"Геркулес" рухнул на аэродроме в Джелалабаде после полуночи. В результате аварии погибли 11 человек, в том числе шесть американских военнослужащих. В частности, погибли 6 членов экипажа самолета и пять сотрудников миссии НАТО в Афганистане.



Движение "Талибан"* заявило, что это их членам удалось подбить транспортный самолет ВВС США. Американское военное командование пока не подтвердило заявление исламистов, уточняя, что ведется расследование причин катастрофы.