В Алматы прибыл новый генконсул США спец по кхмерам Эрик Майер

22:45 03.10.2018

Восхищен и очарован. Новый генконсул США прибыл в Алматы

Я был сразу очарован богатой культурой и захватывающей красотой природы, казахской кухней и, прежде всего, теплотой людей - Эрик Майер.



В Алматы прибыл новый генеральный консул США Эрик Майер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генконсульства.



Географические обязанности генерального консула включают в себя Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области, а также город Шымкент.



"Для меня большая честь быть генеральным консулом Соединенных Штатов в Алматы", - сказал Майер. 14 лет тому назад Эрик Майер приехал в Алматы в качестве туриста и был настолько восхищен городом, страной и людьми, что несколько лет спустя посетил город с своей супругой.



"Я был сразу очарован богатой культурой и захватывающей красотой природы, казахской кухней и, прежде всего, теплотой людей, - сказал генконсул США. - Я с нетерпением жду продолжения укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, а также дальнейшего сотрудничества с народом Казахстана по вопросам, представляющих взаимный интерес, включая поддержку экономического роста, расширение возможностей получения образования и изучения английского языка, поощрение инноваций и творчества, а также продвижение культурных обменов",- подчеркнул Эрик Майер.

Генеральный консул также отметил лидерскую роль Казахстана в Центральной Азии, о чем свидетельствует присутствие в Алматы региональных отделений ряда важных правительственных учреждений Соединенных Штатов, включая Центр США по контролю и профилактике заболеваний, представительство Коммерческой службы США в Центральной Азии, Управление США по борьбе с наркотиками и ЮСАИД. Генконсул подчеркнул, что это свидетельствует о центральной роли Казахстана в "содействии экономическому росту, здравоохранению, безопасности и взаимопониманию во всем регионе".



Э. Майер проработал кадровым сотрудником дипломатической службы в Государственном департаменте США 17 лет. Совсем недавно Майер был специальным помощником и старшим советником в Бюро по делам Южной и Центральной Азии в Вашингтоне, округ Колумбия. Он также работал в качестве генерального консула США в Пномпене, Камбодже и Консула в посольстве США в Хельсинки, Финляндия. Его другие дипломатические назначения включают Аргентину и Египет. Э. Майер работал советником в Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки во время председательства США в Арктическом совете.



До прихода в Государственный департамент США Майер работал в отделе корпоративных продаж, а также в отделе по взаимодействию с органами государственной власти в авиационной отрасли. Он окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности "Политология" и имеет степень MBA в Джорджтаунском университете. Владеет датским, французским, кхмерским, русским и испанским языком. Женат и является отцом двух юных дочерей.



"Мы с семьей с нетерпением ждем возможности открыть для себя юг Казахстана – исследовать регион, познакомиться с его культурой и людьми", - сказал генконсул Майер.