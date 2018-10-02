Дочке Пескова (пресс-секретарь Путина) грустненько в Парижике

22:47 03.10.2018

Дочь Пескова рассказала о депрессии богачей



Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета, которая большую часть времени живет в Париже, рассказала о своей депрессии в "Инстаграме".



Якобы золотой молодежи не хватает внимания родителей, несмотря на роскошные шмотки и отдых на курортах. Пескова попросила подписчиков не поднимать тему проблем российской глубинки и не рассказывать ей о том, "как бедно живут люди", потому что она говорит о проблеме "благополучных семей".



Какая незамысловатая логика! Если у вас нет богатого папы, квартирки в Париже и друзей с ролексами, вы из неблагополучной семьи… Какая печаль!



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https://www.instagram.com/stpellegrino/



Депрессия. Что это - болезнь века, или очередной каприз тех, у кого "все есть"? Пустота внутри - то, на что жалуются тысячи представителей молодежи. Потребность получить одобрение, лайки и зависть окружающих - это ни что иное, как попытка заполнить пробел. У каждого пробел этот свой. У кого-то (у большинства золотой молодежи, осознают они сами это или нет) недостаток внимания со стороны родителей, искреннего человеческого участия, которое, как это ни странно, не заменяют подарки в виде ролексов в 16 лет и поездки с рождения на райские острова.



У кого-то травмы с детства - не принимали в компании , издевались.



У младшего брата моей подруги в 5 классе одной из "рублевских" школ, мальчик, вернувшийся в Россию после 4 лет обучения в Монако, подвергается издевательствам со стороны одноклассников. Очевидно, что велика вероятность того, что травма в душе у него останется, и он будет пытаться компенсировать это понтами и лайками, пытаясь доказать себе и окружающим, что он круче остальных.



И не надо мне писать про российские глубинки, и о том, как бедно живут люди. Это - тема другого поста. Сейчас я поднимаю проблему так называемых "благополучных семей". И слава Богу, когда в человеке помимо депрессивной темной стороны, присутствует светлая, Радостная. Вот например, я сама - самая веселая их депрессивных. Когда периоды депрессии сменяются периодами счастья.



Но у многих, темная сторона побеждает и тогда это заканчивается наркотиками и игрой со смертью. Многие говорят : "неблагодарные, вам столько дано, а вы еще чем-то недовольны". Можно быть искренне благодарным Вселенной за все, что у тебя есть, можно работать над собой, жить полной жизнью и все равно находиться в депрессии. Человек находящийся в депрессии, не может спокойно жить, так как ему постоянно необходим выброс адреналина, получение новых эмоций.