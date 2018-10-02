 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем президент Франции Макрон обнимался с темнокожим гангстером без штановЗачем президент Франции Макрон обнимался с темнокожим гангстером без штанов
22:58 03.10.2018

Неоднозначные снимки первого лица вызвали массу домыслов в соцсетях

АББАС ДЖУМА

Эмманюэль Макрон в компании двух полуобнаженных чернокожих мужчин со спущенными штанами.Эмманюэль Макрон в компании двух полуобнаженных чернокожих мужчин со спущенными штанами.

Визит президента Франции на острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми не должен был вызвать какого-то особого шума. Год назад эти места сильно пострадали от разрушительного урагана "Ирма". И вот французский лидер, как и обещал тогда местным жителям, прилетел, чтобы лично проинспектировать ход восстановительных работ. Как-никак, Париж выделил на это десятки миллионов евро.

Но в поле зрение журналистов и пользователей социальных сетей попало не это. Их внимание привлекла фотография Эмманюэля Макрона в компании двух полуобнаженных чернокожих мужчин со спущенными штанами. Похожие на бандитов из черных районов Нью-Йорка, они одной рукой обнимали главу государства, а другой демонстрировали в камеру непристойные жесты. На втором снимке юноша с голым торсом похлопывает Макрона по животу. Сам президент выглядит весьма довольным и с радостью позирует журналистам.

"ТОЛЬКО ЧТО ОТКИНУЛИСЬ"

Как выяснилось чуть позже, молодые люди недавно вышли из тюрьмы. Тот, что в бандане, сидел за грабеж, в чем без стеснения признался французскому лидеру. А тот дал гангстеру практически отцовский совет:

- Тебе не нужно больше этого делать. С воровством должно быть покончено. Надо начинать жить с чистого листа.

"МНЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК РЕСПУБЛИКИ"

Так прокомментировал скандальные снимки сам Макрон, когда волна возмущения в интернете уже грозила ударить по его рейтингам.

- Я президент Франции, и я никого не оставлю. Эти парни помогли девушке-инвалиду прийти на встречу со мной. И я уважаю их за это. Я люблю каждого вне зависимости от их ошибок. Они не выбирали место, в котором родились. У них не было второго шанса.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДОЛЖЕН СЕБЯ ТАК ВЕСТИ

- По-моему, это верх непрофессионализма. Макрон ведет себя, как студент, а не глава государства, - рассказал "КП" французский писатель и аналитик Александр Латса. - И это не провокация. Он действительно думает, что так надо. Ведь такое во Франции происходит не в первый раз. Например во Всемирный день музыки Макрон пригласил группу чернокожих рэперов. Полуголые "музыканты" читали рэп о сексе, используя нецензурную лексику. Я поверить тогда не мог, что эта шпана приглашена президентом страны. Можно сказать, что сегодня полным ходом идет "гангстеризация" французской власти.

ХОЧЕТ БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ

- Рейтинг Макрона скатился до 32%. Это рекордное падение, - говорит политолог, эксперт по Франции Дарья Платонова. - Вот он и пытается всячески повысить свою популярность. То выступает против расизма, то поддерживает геев. Пытается быть модным и современным. Что же касается этих фотографий, то они глупые и неуместные. Как и сам Эмманюэль Макрон.

Источник - КП
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