Кырдепутат Канат Исаев реабилитирован по делу "о попытке насильственного захвата власти"

23:28 03.10.2018

Генерал-майор милиции Талант Исаев возвращается в МВД. Об этом стало известно 24.kg.



По словам самого Таланта Исаева, ровно год назад он написал рапорт об отставке. Отставка была принята, а генерала отправили в распоряжение кадров.



"Что мне предложат, я еще не знаю. Но я готов служить. Молодой еще. До пенсии далеко", - сказал Талант Исаев.



По некоторым данным, Таланту Исаеву предложено вновь возглавить Главное управление государственной специализированной охраны.



После ареста его родного младшего брата (депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева) в сентябре 2017 года по подозрению в попытке насильственного захвата власти Талант Исаев ушел со службы.



Сейчас Канат Исаев вернулся в парламент. Первое уголовное дело в отношении него прекращено, второе отправлено на доследование.



03 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ