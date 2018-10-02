Монгольский волк - духовный предок Чингисхана и всех монголов

03:01 04.10.2018

Монгольский волк



Автор: Майдар Сосорбарам



Монгольский волк родом из Сибири и является духовным предком Чингисхана и всех монголов.



Мы должны чтить и почитать волка всем сердцем и душой. Каково значение волка?



Монгольский миф о предках, переданный нам через "Монголын нууц товчоо" - "Сокровенное сказание монголов", описывает Чингисхана (и, соответственно, духовную сторону монгольской нации) как ведущего свое происхождение от сине-серого волка (Бертэ Чоно). Это, конечно, означает тесную связь между монголами и качествами и принципами, проявляемыми в мире этим животным. Это приводит нас к двум соображениям: во-первых, монгольские принципы особенно хорошо приспособлены для передачи того, чего волк стОит в самом широком смысле. Это, конечно, очень благоприятно отражается на всех монголах.



Во-вторых: в то же время это налагает определенные обязательства на тех, кто стоит за этими ценностями, и эти обязательства распространяются не только на монголов, но и на всех, кто духовно связан с "принципом волка".



Наш долг - выявить волка в современном мире. Что именно это значит? Поскольку волк функционирует как символ, это то, что обозначает этот символ. Помните, что более глубокое определение символа состоит в том, что это нечто конкретное, которое представляет собой нечто абстрактное, которое затем снова может проявляться в материальном и физическом - всегда в соответствии с его внутренними принципами.



Итак, волк - представитель чего или кого? Те, кто относится к этому животному положительно, признают, что волк ассоциируется с дикой природой и свободой и выступает за дикую природу и свободу. Но что под этим подразумевается? Возможно, лучший способ разъяснить - сравнить волка с его одомашненной формой, Canis lupus familiaris, более известной как домашняя собака.



При таком сравнении сразу бросаются в глаза некоторые выдающиеся черты. Волк - это менее комфортное, гораздо более интенсивное, активное, беспокойное и находчивое существо, чем собака. В то время как собака обычно довольствуется сидячей жизнью внутри дома, волк постоянно исследует окружающую среду, желая покрыть невероятные расстояния в этом процессе, как и монголы. Современный человек находит такую же модель поведения у собак, но способности и соответствующие внутренние побуждения волка намного больше и мощнее. Волк не заинтересован в комфорте и безопасности, но, наоборот, его внутренний компас направляет его к жизни в постоянном движении и интенсивной деятельности. Сегодня монголы - самая древняя нация и одновременно самая молодая в мире, ищущая новое на планете.



Конечно, волк - это дикое животное, которое блуждает по лесам и степям, он крайне вынослив, и превосходит в этом плане любое другое животное на земле. Монголы тоже считаются весьма выносливыми.



"Это правда, что монголы являются воинами или солдатами. Основатель маньчжурского государства Нурхач совершенно верно определил своих врагов, сказав: "Если объединятся тучи, то будет дождь, а если монголы, то войско". Монголы избегают лишних потерь, а чтобы добиться победы, могут бесцеремонно пойти на любые хитрости и уловки. Армия, состоящая из таких людей, легко одерживала верх над силой, превосходящей их самих и в два, и в двадцать раз, над хорошо вооруженными и организованными войсками, мусульманскими воинами, постоянной армией, насквозь пропитанной учениями Сунза и владеющей боевыми искусствами. Также правда, что монголы восполняли свою малочисленность и нехватку оружия, умело используя условия тех или иных мест и стран, погодные условия, методы раскола, диверсии, шпионаж, умышленные угрозы, истребления целых городов, распространение слухов, дымовую завесу, живые щиты, использовали биологическое и химичекое оружие и т.д", - писал когда-то публицист А.Баатархуяг.



Волчьи стаи тоже обладают такими способностями. Так же как и волк, монгол есть монгол...



Собака же, в отличие от волка - это творение человека, продукт культуры.



Кстати, монголы - самые древние создатели собак. Группа исследователей из Корнелльского университета (США) под руководством Адама Бойко (Adam Boyko) проанализировала ДНК дворняг со всех континентов Земли и пришла к выводу, что лучшие друзья человека впервые появились приблизительно на территории современной Монголии. О результатах исследования рассказывает Associated Press.



Ученые искали ареал возникновения наиболее древних "корней" генов собак. Выяснилось, что они восходят к территории Монголии.



Сегодня некоторые предположения обычно воспринимаются как должное, например, неполноценность предыдущих условий, систем или организаций. С другой точки зрения, продвижение или улучшение линейны в том смысле, что со временем все улучшается, и этому убеждению сопутствует уверенность в том, что последнее, по определению, лучше и сложнее, чем то, что было раньше.



Волк может быть посланником. Это говорит людям, что оригинальная форма Canis lupus является намного более сильным, более мощным и способным существом, чем собака, которая произошла от волка и, следовательно, является более поздней версией.