"Кумтор" намоет в Киргизии в этом году 14,15-15,55 т золота

08:01 04.10.2018

Производство золота на Кумторе в 2018 году прогнозируется в объеме более 15 тонн



Объем производства золота на Кумторе в 2018 году должен составить порядка 450-500 тыс. унций или 14,15-15,55 т золота. Сообщается на сайте "Кумтор Голд Компани".



Общие капитальные затраты, за вычетом расходов на производство вскрышных работ, году должны составить 63 млн долларов. Инвестиции в развитие запланированы в объеме 14 млн долларов. Расходы, связанные со вскрышными работами, в связи с разработкой карьера, ожидаются в размере 122-168 млн долларов.



Кумтор является самым большим золотопромышленным рудником в Центральной Азии. И занимает второе место в списке самых высокогорных месторождений золота в мире. В 2017 году доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства Кыргызстана составила 21,1 % и обеспечила 9,7 % ВВП республики.