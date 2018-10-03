5 триллионов рублей принес в казну России ОПЕК+, - А.Комраков

08:13 04.10.2018

Владимир Путин призвал не вмешиваться в цены на нефть



Участники энергетического форума в Москве получили заверения Владимира Путина, что мир без российского газа и угля не останется.

"Северный поток – 2" уже не остановить, Россию устраивает цена нефти в 65–75 долл. за баррель, а в том, что она выше, – виноват Трамп, сообщил президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе. При этом он пожалел, что против России не ввели все возможные санкции сразу.



На Российской энергетической неделе (РЭН), которая началась вчера в Москве, президент Владимир Путин успел поблагодарить Господа Бога за природные богатства России, назвать приемлемые для России цены на нефть, пожурить Трампа за их рост, посетовать, что против РФ не ввели до сих пор все возможные санкции, и заверить всех присутствующих, что "Северный поток – 2" будет построен в любом случае.



Президенту, похоже, нравится, как складываются дела в мировой нефтегазовой отрасли. Рынок нефти сейчас, по его мнению, сбалансирован, а что растет цена на нефть – так в этом вина уже не договоренностей России с ОПЕК о сокращении добычи, а санкций США против Ирана. До 4 ноября все покупатели иранской нефти должны свернуть закупки под угрозой вторичных санкций. Однако в ЕС договариваются о создании финансового механизма для торговли с Ираном, который будет неподотчетен американцам, так что неопределенность на рынке сохраняется.



"Рынок сбалансирован сейчас. То, что растет цена на нефть, – это даже не столько результат уже нашей деятельности, сколько результат в значительной степени приходящих обстоятельств – ожиданий решений по Ирану", – заявил Путин, назвав эти решения абсолютно незаконными и вредными для мировой экономики. Он также напомнил о снижении добычи в Северной Африке и Венесуэле, которое тоже связано с политическими причинами.



"Смотрите, что в Ливии происходит – государство разрушено, вот результат безответственной политики. Это напрямую отражается в мировой экономике. Нам нужно не только в энергетике, но и в политической сфере теснее работать друг с другом, чтобы не допускать таких сбоев", – добавил президент.



"У нас была очень хорошая встреча с президентом Трампом в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало", – сказал Путин.



При этом Владимир Путин заявил, что понимает позицию главы США в вопросах энергетики. "Я понимаю Дональда, он борется за интересы своей страны, за интересы своего бизнеса. И правильно делает, я бы на его месте поступал так же", – сказал Путин.



Впрочем, к Дональду есть и предложение. Путин выразил мнение, что для России было бы хорошо, если бы все желающие ввести санкции против нее установили все возможные ограничения сразу и как можно быстрее. "Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", – сказал Путин.



Рассуждал Путин на вчерашнем мероприятии и о конкурентном ценообразовании. По его мнению, вмешательство в рыночные процессы ценообразования на энергоносители и регулирование цен, как в СССР, до добра не доведет.



До добра, может быть, и не доведет, а поднять валютную выручку и доходы бюджета может сильно. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в среду, что благодаря сделке ОПЕК+ российский бюджет получил более 5 трлн руб.



Задача, которая ставилась членами соглашения ОПЕК+ в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 млн барр. в сутки (из которых 300 тыс. приходились на Россию) с тех пор трансформировалась, так как цены из вожделенных в 2016 году 60 долл. за баррель давно уже перевалили за 80. Трамп обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и требовал их снижения, утверждал, что организация "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить. Вопрос дорогой нефти для администрации Трампа стоит особенно остро в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, учитывая рост цен на американских АЗС, пишет Reuters. Баррель эталонной марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 года – 85,5 долл. за баррель, а цены на бензоколонках США были в среду от 0,8 долл. за литр в Хьюстоне до 1 долл. в Сан-Франциско.



Владимир Путин заявил в среду, что Россию вполне устраивает коридор в 65–75 долл. за баррель. Однако вернуться к нему не так просто из-за страхов рынка по поводу Ирана. Россия и Саудовская Аравия неоднократно заявляли, что поднять добычу – не проблема, но они, очевидно, опасаются "перезалить" рынок черным золотом, если иранская нефть останется на нем.



Россия может нарастить добычу нефти на 200–300 тыс. барр. в сутки, если это потребуется, заявил на РЭН Владимир Путин. "Мы уже нарастили 400 тыс. барр. в сутки, как и договаривались с партнерами. Если потребуется, можем нарастить еще 200–300 тыс. барр. в сутки", – сказал он.



Россия и Саудовская Аравия в сентябре в частном порядке договорились увеличить добычу нефти, чтобы остудить ралли на нефтяном рынке, и поставили в известность США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире, сообщило в среду Reuters, по мнению которого сделка лишний раз подчеркивает, что Россия и Саудовская Аравия все чаще координируют политику по добыче в двустороннем порядке и уже потом обсуждают ее с другими членами ОПЕК.



По словам источников Reuters, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак после череды встреч согласились нарастить добычу нефти в сентябре–декабре, чтобы сдержать рост нефтяных цен. "Русские и саудиты договорились втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядело так, будто они действуют по указке Трампа", – сказал один из источников Reuters.



Изначально Эр-Рияд и Москва рассчитывали объявить об увеличении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки по итогам заседания в Алжире в конце сентября, но, учитывая возражения со стороны некоторых членов ОПЕК, в том числе Ирана, решили повременить с официальным решением до декабрьского саммита, пишет Reuters.



Мир хочет дешевых российских энергетических ресурсов, и он их получит – такой вывод можно сделать из вчерашних заявлений на энергетическом форуме.



"Миру нужен доступ к российскому газу, одному из самых дешевых на планете", – сказал в среду Халид аль-Фалих. Российский сжиженный природный газ (СПГ) может помочь Саудовской Аравии сократить объем нефтепродуктов, сжигаемых в королевстве, сказал аль-Фалих. Он добавил, что государственные нефтяные и газовые компании Саудовской Аравии ведут активные переговоры с независимым российским производителем СПГ компанией "Новатэк" об участии в следующей фазе проекта "Ямал-СПГ".



Президент Путин отметил прогнозы экспертов, согласно которым потребление электроэнергии в мире к 2040 году увеличится вдвое, а спрос на нефть, уголь, газ и другие источники вырастет примерно на 30%. Он сообщил, что "Северный поток – 2" будет реализован в любом случае, так как полученных разрешений уже достаточно, а финансировать проект в крайнем случае Россия будет сама. Также он призвал закрепляться на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, где растет спрос на уголь.



Президент напомнил, что Россия является самой большой страной по запасам угля – 275 млрд т. "А еще мы занимаем первое место по запасам газа – это, по-моему, 73,3 трлн куб. м., – сказал Путин. – Поэтому нам действительно повезло. Нам не только Господь это дал, наши предыдущие поколения работали над освоением этих территорий, мы никогда не должны забывать о том, что было сделано нашими предшественниками".



Анатолий Комраков

03.10.2018