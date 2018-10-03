Вашингтон добивается изоляции Пекина. США получили право вето на договоренности с Китаем, которых желают Канада и Мексика, - "НГ"

08:15 04.10.2018

Владимир Скосырев

03.10.2018



Cпециальная статья в новом соглашении между США, Канадой и Мексикой (USMCA) позволяет Америке воспрепятствовать любой попытке Оттавы и Мехико заключить сделку о свободной торговле со страной с "нерыночной экономикой". Под ней подразумевается КНР. Если один из членов "тройки" все же совершит такой грех, то двое других в течение шести месяцев смогут разорвать договор и создать двусторонний альянс. В дальнейшем Вашингтон намерен включить подобные положения в договоренности с Токио и Брюсселем.



Переговоры о перезаключении соглашения NAFTA продолжались более года. И вот в минувшее воскресенье США, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется USMCA. Он, как полагают, будет подписан лидерами трех стран через 60 дней.



Президент США Дональд Трамп назвал договоренность замечательной, а премьер Канады Джастин Трюдо охарактеризовал ее как хорошую новость для Канады.



Однако, как отмечает американское издание Pоlitico, в новом соглашении мелкими буквами зафиксирован подвох. Он заключается в том, что любой участник пакта должен за три месяца до начала торговых переговоров с "нерыночной экономикой" проинформировать об этом других участников.



США считают Китай "нерыночной экономикой". Если одна страна заключает сделку с Китаем или другой "нерыночной экономикой", то она будет выброшена из нового торгового пакта. Фактически это означает эскалацию торговой войны с Китаем со стороны Трампа. Он втягивает Канаду и Мексику в лагерь США.



По существу статья за № 32.10 представляет собой тест для союзников Вашингтона на лояльность. И США, как ожидают, будут использовать эту статью как лекало для торговых переговоров с другими странами.



"Эта статья совершенно определенно сделает для других более трудным подписание соглашений с Китаем о свободной торговле", – говорит Скот Кеннеди, директор проекта по китайскому бизнесу и политической экономии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он предсказывает, что администрация Трампа будет добиваться включения подобных формулировок в торговые соглашения с Японией, Евросоюзом и Соединенным Королевством. По словам Кеннеди, все это часть усилий по повышению тарифов, ограничений на инвестиции и экспортному контролю. Задача состоит в том, чтобы выступить против Китая единым фронтом.



Ларри Кадлоу, директор Национального экономического совета Белого дома, тоже подчеркивает этот аспект. По его словам, Китаю послан сигнал: "Мы заодно".



Но ведь Канада назвала своим приоритетом диверсификацию торговли и уменьшение зависимости от рынков США. Неудивительно, что Трюдо уклонился от прямого ответа на вопрос репортеров о том, насколько сильным будет влияние США на будущие переговоры Канады с Китаем.



А Рэйчел Каррен, директор политического управления в предыдущем правительстве Канады, назвала вышеупомянутую статью вызовом национальному суверенитету страны.



Газета South China Morning Post, выходящая в Гонконге, тоже отмечает, что статья № 32.10 предоставляет Вашингтону "почти право вето" на любую попытку Канады и Мексики договориться о свободной торговле с "нерыночной экономикой". Это большая угроза для Китая.



Дело в том, что вето в руках США позволяет им заблокировать поступление китайской продукции на рынки США через "задний двор", то есть использовать торговые каналы соседей Вашингтона. В беседе с "НГ" доцент ВШЭ(У) Михаил Карпов отметил: "Трампу можно предъявлять много претензий. Но делать из него болванчика для битья не надо".



По мнению эксперта, правила международной экономической политики определялись последние несколько десятков лет Америкой и Западом. Китай очень успешно этими правилами пользовался. И он стал переигрывать тех, кто эти правила составлял. Это Западу не понравилось. Поэтому США начали очень сложную, глубоко структурированную игру против Китая, которая заставит его пересмотреть свои позиции в мировой экономике.



У Пекина шансов здесь никаких нет. "Китай внутренне очень слаб. У него огромное количество макроэкономических проблем, отвратительные внутренние активы, колоссальный внутренний долг. У Китая очень маленькое пространство для маневра. Есть точка зрения, что Китай начнет избавляться от долларовых активов. Но какой в этом смысл? Ведь китайская валюта очень слабая. Но все-таки будут переговоры, стороны попытаются найти консенсус", – прогнозирует Карпов.