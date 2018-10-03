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Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка, - П.Своик
08:33 04.10.2018

2 октября 18

Казахстанский политолог Петр Своик опубликовал в Facebook пост о том, зачем Казахстан переводит свой государственный язык на латинский алфавит. По его мнению, это сугубо политический шаг.
"Понятно, что мера эта направлена отнюдь не на развитие казахского языка и его инструментария, и вообще не на язык, а обусловлена сугубо политическим моментом - давно ожидаемым всеми транзитом власти и некоей компенсацией за вхождение в Евразийский союз через показательное дистанцирование от "русского мира".
Тем более стоит попытаться минимизировать издержки для собственно языка и накопленных на нем богатств.
И поэтому такая ключевая мысль: если, как утверждают сторонники перехода, это поможет облегчить выход в англоязычное или тюрко-язычное информационно-культурные пространства, то здесь для энтузиастов латиницы широкое поле деятельности, ведь казахско-английского или казахско-турецкого прямого языкового взаимодействия, минуя русский язык, пока, мягко говоря, мало. Даже провозглашенное казахско-русско-английское трехязычие - еще только в декларациях чиновников. Зато казахско-русский и русско-казахский языковый мост - налажен, постоянно в работе и пока никто не жаловался на проблемы с письменностью.
Со своей стороны, имеются отлично налаженные системы выхода русского языка на все основные мировые языки, и пока ни у кого не возникало идеи переходить с кириллицы на латиницу, арабскую вязь или китайские иероглифы.
У казахов есть красивый обычай - одевать на почетного гостя национальный чапан и айыр калпак (казахский головной убор - EADaily), но никому не придет в голову переодеваться в чужое ради, якобы, лучшего общения с иностранцами.
Главное же в том, что замена кириллицы на латиницу именно в казахско-русском языковом взаимодействии не укладывается в официальные постулаты государственной языковой и межнациональной политики. Так, в законе "О языках" определено, что овладение государственным языком является долгом каждого гражданина Республики и важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. То же самое провозглашено и в Доктрине национального единства: "овладение казахским языком должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана, это ключевой приоритет, главный фактор духовного и национального единства".

Отсюда вытекает, что нас, русскоязычных, вопрос о выборе способа письменности для государственного языка касается ровно в той же мере, что и казахоязычных граждан нашей страны. И что для не владеющих казахским языком казахстанцев, дополнительно к и так не реализованным властями конституционным требованиям по свободному и бесплатному его освоению, воздвигается еще один искусственный барьер в виде разъединения знаковых систем для казахско-русского языкового взаимодействия.
Мало того, рассогласование письменных систем сильнее всего ударит именно по казахскому языку и по уже созданному казахско-русскому и русско-казахским языковым мостикам. Не стоит забывать, что все законопроектные работы, как и документооборот в органах исполнительной и местной власти, обязательно дублируется на два языка, для чего во всех учреждениях имеются специальные подразделения, многочисленные оплачиваемые кадры. Не затрагивая смысла и целесообразности такого тотального дублирования, априори понятно, что внесение в эту налаженную работу новой знаковой системы попросту ее дезорганизует, приведет к долгому и затратному переустройству, усложнению и удорожанию. Все такие немалые и надуманные затраты дополнительным бременем лягут на налогоплательщиков, на и так уже проблемный государственный бюджет.
Нам всем нужен не слом имеющегося, а новое дополнительное развитие. Пусть казахский язык в новых международных направлениях осваивает латиницу - мы полностью за. Но не за счет налаженного на кириллице межнационального общения и без потерь накопленных литературных, научных и культурных богатств.

Мы - однозначно за делопроизводство на казахском языке, но - не вместо, а вместе с делопроизводством на русском! Мы (точно также, как и молчаливый Конституционный Совет) за равенство языков в публичных вывесках, наименованиях учреждений, кабинетов и улиц.
Посмотрим без иллюзий: императивный переход на латиницу сам по себе отнюдь не приблизит отдельно взятый казахский мир к английскому или тюркскому, зато без обиняков продемонстрирует желание обособится от мира собственных же русскоязычных сограждан, а также партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Включая многие тюркские народы России, без проблем использующие кириллицу.
Русский язык и, соответственно, кириллицу, использует безусловно большая часть казахстанцев, включая большинство казахов, и мнение этого большинства не могут не учитывать власти. В конце концов, изменение письменности на государственном языке - слишком важное и касающееся всех без исключения граждан нашей страны дело, чтобы осуществлять его, не проводя всенародного референдума. Тогда как итог такого референдума заранее ясен.

Итак, возвысим степь, не унижая горы. Пусть расцветают сто цветов, и пусть поклонники латиницы осваивают не паханное поле непосредственно англо-казахского языкового взаимодействия и необозримую целину казахско-китайского. А привычный казахско-русский мостик кириллического письма, с наработанными через него литературными, образовательными, культурно-историческими и прочими богатствами - не разрушайте!" - призвал Своик.
Как сообщало EADaily, 26 октября 2017 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латиницу до 2025 года. В соседней Киргизии эта мера не вызвала понимания - там вопрос о переходе на латиницу даже не поднимался.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538631180
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