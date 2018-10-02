Истинный властитель Украины живет в другой стране, - А.Бабицкий

08:37 04.10.2018

У Украины есть властитель куда более могущественный, нежели нынешний президент Петр Порошенко. Но если Порошенко отвечает за сомнительные и редкие достижения, то всеми неисчислимыми украинскими горестями и бедами заведует его всесильный коллега.



Поразительно, что этот правитель является одновременно главой соседней страны, а по совместительству владыкой американских выборов, британского города Солсбери и еще некоторых активов чуть поменьше.



Ровно такой вывод следует из видеообращения министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором тот обвинил Россию в создании напряженности в Закарпатье и провоцировании венгров на неповиновение центральным властям. То, что украинцы издавна привыкли винить во всех своих несчастьях Владимира Путина, - это вполне привычная опция.



Сознание обывателя выстраивает сложные логические цепочки для того, чтобы ответственность за катастрофу, которая произошла с Украиной несли не сами украинцы, а внешняя злая воля.



Нищета - это следствие войны, на которую приходится тратить огромные средства. Войну же развязала Россия, чтобы поработить Украину. Стремление захватить и ограбить соседей - это основа политики Владимира Путина.



Такова нехитрая конспирология рядового гражданина, уверенного в том, что Россия - это кладовая ядов и оружия, с помощью которых ее привратник и по совместительству душегуб мечтает опустошить планету. А Украина как ближайший сосед, мешающий кровопийце выйти на оперативный простор, является предметом его особой ненависти. Мистицизм, которым проникнуто мироощущение бедолаги, легко объясним.



Сам факт существования коварного и могущественного врага, олицетворяющего хаос, мрак и запустение, волшебным образом превращает его антагониста в представителя светлой стороны, ревнителя и защитника добра. Но обывательской мистики все-таки обычно сторонятся политики, сохранившие хотя бы минимальную связь с реальностью.



Видимо, Павел Климкин окончательно переместился в мир, населенный химерами и блуждающими огнями. Обвинить Россию в проблемах Закарпатья - это примерно то же самое, что связать в единый причинно-следственный ряд извержение Фудзиямы и падение Константинополя.



Ситуация в украинском регионе проста до дрожи. Киев вдруг крайне обеспокоился раздачей местному населению венгерских паспортов. Его озабоченность отчасти понятна, поскольку перед тем, как получить паспорт, его будущий обладатель должен присягнуть на верность венгерскому государству.



Этот неудобный момент может, конечно, вызвать раздражение, но говорить с Будапештом на языке ультиматумов, наверно, не совсем разумно, ибо известно, что венгры - ребята злые и предельно упрямые.



Это не Польша, которая, хотя и выразила вместе с Венгрией крайнее недовольство тем пунктом закона об образовании, который с определенного момента фактически отменяет право национальных меньшинств на обучение на родном языке, но Варшава поддерживает антироссийский курс украинского руководства и потому готова на многое закрывать глаза.



Венгрия скорее тяготеет к России и потому у нее нет никаких оснований оставлять без внимания дискриминационную языковую политику нынешнего украинского руководства.



В результате, она уже дважды заблокировала проведение саммита "Украина - НАТО" и старается, где только возможно, осложнить украинцам существование в рамках соглашения об ассоциации с Европейским союзом.



Стремление заботиться о соотечественниках абсолютно естественно. Будапешт не желает, чтобы украинским венграм был закрыт доступ к родной культуре. Именно поэтому она так жестко и настроена против языкового закона. Собственно все восточноевропейские страны, имеющие свои общины на Украине, осудили этот законодательный акт и потребовали его отмены.



Отношения с Венгрией ухудшаются стремительно. Киев потребовал от Будапешта отозвать консула из города Берегово Закарпатской области, где происходит выдача паспортов. Если же это не будет сделано, то украинская сторона сама предложит венгерскому дипломату покинуть территорию Украины. Кроме того, украинское руководство перебросило одну из бригад министерство обороны на украинско-венгерскую границу в Закарпатье.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал эту ситуацию в эфире российского телевидения таким образом, что никакого смысла в размещении воинского подразделения на границе страны-члена НАТО он не видит. За эти свои слова он удостоился занесения в список печально известного сайта "Миротворец".



Понятно, что Венгрия хотела бы добиться усиления органов самоуправления венгерской общины вплоть до автономизации области. По всей вероятности, эти гипотетические намерения и выводят из себя Киев.



Но где во всей этой заварухе есть место России и ее черным замыслам? Каким образом Москва может нести ответственность за людоедскую, грубо попирающую гражданские права и свободы граждан языковую политику Украины?



Ведь именно закон об образовании явился тем камнем преткновения, с которого и начался серьезный разлад в венгерско-украинских отношениях. Проблема выдачи паспортов используется украинской стороной лишь как причина вывести конфликт на новый уровень обострения, поскольку это довольно обычная практика для многих европейских стран. А в Закарпатье венгерские паспорта выдаются уже в течение 7 лет, и раньше на это никто не обращал особого внимания.



В этом противостоянии заведомо проигравшей стороной окажется Киев, ибо его возможности в международных структурах, в которые Украина стремится интегрироваться, не сопоставимы со статусом Венгрии, являющейся членом и ЕС, и НАТО. Так что понять, для чего украинская сторона продолжает нагнетать ситуацию, решительно невозможно. Точно так же, как невозможно отыскать Россию в описанной диспозиции.



Андрей Бабицкий

2.10.2018,