МИД Великобритании Хант обвинил Россию в совершении кибератак по всему миру

09:01 04.10.2018

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил российскую разведку в том, что ее представители стоят за кибератаками по всему миру. Эти действия он охарактеризовал как "неразборчивые и безответственные". "Такое поведение демонстрирует полное неуважение к международным законам, а также чувство абсолютной безнаказанности",- приводит AFP слова министра.



Ранее господин Хант пообещал, что в скором времени "покончит с сетью агентов ГРУ" на территории страны. Выступая на съезде Консервативной партии, он заявил, что Россия "заплатит высокую цену" в случае применения химоружия.



Напомним, в марте на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение. Великобритания заявила, что их пытались отравить при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и обвинили в этом Россию. Позднее британские следователи назвали имена подозреваемых - Александр Петров и Руслан Боширов. По данным Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова - Анатолий Чепига.