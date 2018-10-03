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|"Эйр Кыргызстан" будет продан Китаю? - Багыт.kg
09:04 04.10.2018
Депутат Жогорку Кенеша Адыл Жунус уулу предложил продать "Эйр Кыргызстан" Китаю. По словам депутата, упомянутая компания в 2012 году заработала 35 миллионов. Это лучший показатель компании. А такую сумму может заработать один ресторан.
Министр транспорта Ж. Калилов отметил, что в последнее время китайские компании проявляют интерес к "Эйр Кыргызстану", но вряд ли эта компания будет продана.
Источник: газета "Багыт.kg" №28 от 03.10.2018 / стр. 2