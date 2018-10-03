 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 04.10.2018
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09:04  "Эйр Кыргызстан" будет продан Китаю? - Багыт.kg
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08:13  5 триллионов рублей принес в казну России ОПЕК+, - А.Комраков
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Среда, 03.10.2018
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16:06  По факту мутной сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ" возбуждено уголовное дело
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11:29  Скончался один из создателей МИД независимого Казахстана Салим Курмангужин
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"Эйр Кыргызстан" будет продан Китаю? - Багыт.kg
09:04 04.10.2018

Депутат Жогорку Кенеша Адыл Жунус уулу предложил продать "Эйр Кыргызстан" Китаю. По словам депутата, упомянутая компания в 2012 году заработала 35 миллионов. Это лучший показатель компании. А такую сумму может заработать один ресторан.

Министр транспорта Ж. Калилов отметил, что в последнее время китайские компании проявляют интерес к "Эйр Кыргызстану", но вряд ли эта компания будет продана.

Источник: газета "Багыт.kg" №28 от 03.10.2018 / стр. 2

Источник - gezitter.org
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