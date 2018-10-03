"Эйр Кыргызстан" будет продан Китаю? - Багыт.kg

09:04 04.10.2018

Депутат Жогорку Кенеша Адыл Жунус уулу предложил продать "Эйр Кыргызстан" Китаю. По словам депутата, упомянутая компания в 2012 году заработала 35 миллионов. Это лучший показатель компании. А такую сумму может заработать один ресторан.



Министр транспорта Ж. Калилов отметил, что в последнее время китайские компании проявляют интерес к "Эйр Кыргызстану", но вряд ли эта компания будет продана.



Источник: газета "Багыт.kg" №28 от 03.10.2018 / стр. 2