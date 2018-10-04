В Кыргызстане школу не посещают свыше 2000 детей. Оно им надо? - "Марал"

09:59 04.10.2018

Более 2000 детей в возрасте от 8 до 18 лет не получают образования. Об этом сообщила на парламентском заседании вице-премьер министр Алтынай Омурбекова.



По ее словам, среди не получающих образование детей есть и такие, что не посещают школу по состоянию здоровья, по религиозным убеждениям или в связи с семейными проблемами.



Как сказала Омурбекова, в результате проведенной работы 1500 детей начали посещать школу. Также предпринимаются действия для обучения детей с ограниченными возможностями.



Источник: maralfm.kg

Автор: Бахар Хакимова

Марал радиосу

4 октября 2018