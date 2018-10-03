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|Публиковавшую откровенные снимки "Мисс Ирак" Тару Фарес застрелили в Багдаде
12:02 04.10.2018
Публиковавшую откровенные снимки "Мисс Ирак" убили в Багдаде
Королева красоты Ирака Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушку нашли в ее спортивной машине, сообщил сайт телеканала Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.
"Три пулевых ранения - два в голову и третье - в область груди", - подтвердил директор службы здравоохранения района Эр-Расафа Касем Абдель Хади.
В 2015 году в Ираке впервые за долгие годы прошел конкурс красоты, где Фарес завоевала титул "Мисс Ирак". Затем модель уехала в Европу, но потом вернулась домой. Она была известна своими довольно провокационными для традиционного общества фотосессиями. На ее Instagram подписаны почти три миллиона пользователей.
МИД Ирака сообщило о начале расследования убийства модели. Не исключено, что она пострадала именно из-за своих откровенных снимков. "Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", - говорится в записи под последним фото в ее Instagram.
Алексей Сахаров