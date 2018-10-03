Публиковавшую откровенные снимки "Мисс Ирак" Тару Фарес застрелили в Багдаде

12:02 04.10.2018

Публиковавшую откровенные снимки "Мисс Ирак" убили в Багдаде



Королева красоты Ирака Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушку нашли в ее спортивной машине, сообщил сайт телеканала Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.



"Три пулевых ранения - два в голову и третье - в область груди", - подтвердил директор службы здравоохранения района Эр-Расафа Касем Абдель Хади.



В 2015 году в Ираке впервые за долгие годы прошел конкурс красоты, где Фарес завоевала титул "Мисс Ирак". Затем модель уехала в Европу, но потом вернулась домой. Она была известна своими довольно провокационными для традиционного общества фотосессиями. На ее Instagram подписаны почти три миллиона пользователей.



МИД Ирака сообщило о начале расследования убийства модели. Не исключено, что она пострадала именно из-за своих откровенных снимков. "Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", - говорится в записи под последним фото в ее Instagram.



Алексей Сахаров