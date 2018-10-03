В Туркменистане продолжаются перебои с продажей муки и хлеба

14:35 04.10.2018

В Туркменистане продолжаются перебои с поставками в магазины муки и хлеба. Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", в государственных магазинах города Йолетен Марыйского велаята выстраиваются очереди за хлебом, который продают не более двух буханок на человека.



В стране также не хватает муки. По данным корреспондентов ХТ, в ее приобретении отказывают даже нуждающимся людям. Одна из семей, которой надо было провести поминки по умершему родственнику, обратилась в хякимлик и общество потребителей, с просьбой в приобретении мешка муки, но ей отказали. Когда семья обратилась в городскую прокуратуру, ей заявили, что "могут решить любой вопрос, кроме обеспечения граждан мукой и хлебом".



Ранее о дефиците хлеба в Дашогузском велаяте сообщало Радио "Азатлык", по данным которого перед госмагазинами выстраиваются большие очереди людей, которым необходимо купить хлеб. Там нередко вспыхивают перепалки, в том числе с сотрудниками магазинов, которые по разным причинам задерживают начало торговли.



1 октября о нехватке муки в Дашогузском велаяте, которую продают не более одного мешка на семью, сообщило также издание АНТ.