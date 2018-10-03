 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сможет ли Россия создать надежную систему ПВО в Сирии, - А.Шарковский
14:54 04.10.2018

Израиль и США не видят для себя особой проблемы в новой инициативе Москвы

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО

Минобороны РФ перебросило зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в Сирию по воздуху. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отчитался об этом перед президентом на совещании Совбеза РФ. Эксперты определили, сколько зенитных дивизионов необходимо для полной защиты страны от воздушного нападения, и высказали опасения по поводу возможности создать надежную систему ПВО в Сирии. Поступает информация о переброске туда же дополнительных средств РЭБ. Израиль и США высказались по поводу поставки Москвой С-300 и другого высокотехнологичного вооружения в Сирию.

Медиагруппа МО РФ в среду разместила в Сети видео разгрузки ЗРК С-300 из самолета военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" ночью на аэродроме Хмеймим. Но еще во вторник, в ходе заседания Совбеза РФ, Сергей Шойгу проинформировал президента страны и членов совета о поставке в Сирию С-300, всего 49 единиц техники, являющейся элементами комплекса, – локаторы подсветки, основные системы обнаружения целей, машины управления и пусковые установки. По словам министра, на подготовку сирийских расчетов уйдет около трех месяцев (скорее всего на это понадобится больше времени). "Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 км и дальнюю зону – основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию, – контролируем на 200 км", – сообщил Шойгу на заседании Совбеза. Он подчеркнул, что к 20 октября будет завершена работа по установлению единой системы управления ПВО.

Надо признать, что российские военные взяли на себя сложновыполнимые обязательства, уж очень короток срок для отладки сетецентрической системы управления. К тому же Шойгу обмолвился, что поставлено всего четыре пусковых установки. То есть речь пока идет о формальной передаче Дамаску только одной батареи С-300.

Ранее в СМИ уже публиковалась информация (не подтвержденная Минобороны РФ), что планируется поставить два полковых комплекта С-300. Специалисты поясняют, что данные ЗРК, сопряженные с автоматизированной системой управления, будут работать в едином информационном поле с российскими системами ПВО, что обеспечит взаимодействие между ними. Эксперты считают, что для надежной воздушной обороны всей сирийской территории необходимо от шести до восьми дивизионов этого комплекса в сочетании с другими средствами ПВО (ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С1", войсковые ЗРК "Бук-М1/2Э" и устаревшие ЗРС, которые уже находятся на вооружении сирийских сил ПВО). Предполагается, что Россия передаст своему союзнику бригадные автоматизированные системы управления (АСУ) "Байкал-1МЭ", "Поляна-Д4М1".

Если удастся создать и отладить современную систему ПВО в Сирии, то для израильских истребителей F16 настанут сложные времена, им не удастся применить по военным объектам САА большинство средств поражения класса "воздух–поверхность", имеющихся в распоряжении ЦАХАЛ. Есть боеприпасы, которые, по мнению экспертов, все же будут представлять серьезную угрозу. Из всего списка таковых выделены: противорадиолокационная ракета AGM-88E AARGM, оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS и LORA. К тому же стоит учитывать, что на вооружении Израиля есть 12 истребителей пятого поколения F-35.

Для ведения радиотехнического подавления военных спутников (средств космической навигации), авиации, корабельных групп, представляющих угрозу военным объектам САА и российских ВКС, по данным Минобороны РФ, создается мощная группировка средств РЭБ. Специалисты предполагают, что будут задействованы комплексы: 1Л269 "Красуха-2", 1Л257 "Красуха-4", Р-330Ж "Житель", Р-330М1П "Диабазол" и др. Помимо перечисленного, по словам советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева, для борьбы с дронами создаются системы электромагнитного оружия (СВЧ-пушки), которые уже "существуют и очень эффективно развиваются". Правда, внедрение их базовых образцов ожидается только в 2019 году.

Политики в Израиле и США высказывают озабоченность в связи с созданием Москвой новой системы ПВО в Сирии. Военные же этих стран не видят для себя особых проблем. Во-первых, по их мнению, уже налаженный между ними и российским Генштабом диалог позволит избегать прямого столкновения. Во-вторых, при необходимости Пентагон и ЦАХАЛ в состоянии создать группировку сил и средств для нападения с воздуха, столь мощную, что отлаженная россиянами система сирийских сил ПВО, даже работающая во взаимодействии с группировкой ВКС РФ, не выдержит массированного удара и будет в конце концов уничтожена. Из-за удаленности ТВД от структуры снабжения Москва не сможет в короткие сроки восполнять потери.

Источник - НГ
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