Территории агрессивных зомби и Новая фаза третьей мировой войны, - А.Жилин

14:56 04.10.2018 Александр Жилин. О территории агрессивных зомби и новой фазе третьей мировой войны

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, один из лучших в СНГ военных экспертов, полковник запаса Александр Жилин рассказал о российском "майдане", одинаковости социально-экономических проблем Украины и России, а также о том, как возможное военное обострение на Донбассе связано с планируемым на Ближнем Востоке возобновлением горячей фазы Третьей мировой войны.



Геннадий Дубовой



Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, один из лучших в СНГ военных экспертов, полковник запаса Александр Жилин рассказал о российском "майдане", одинаковости социально-экономических проблем Украины и России, а также о том, как возможное военное обострение на Донбассе связано с планируемым на Ближнем Востоке возобновлением горячей фазы Третьей мировой войны.



– Вы первый в РФ, кто еще в конце 2014 откровенно сказал о том, что "Проект Новороссия" слит, а по сути, его и не было. Его использовали только как идеологический мотиватор (в ЛДНР об этом говорил только я и постоянно подвергался жесточайшей критике). Ныне все поняли, что Республики останутся в неопределенном статусе неопределенное время. Какие события могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки?



– Дело не в моей прозорливости. Война – это всегда бизнес. На крови и жизнях людей. Как только стало понятно, что процессом занялись олигархи с обеих сторон и включили свой безотказный, увы, принцип: разделяй и властвуй, конечный результат стал очевиден: начнутся разводки.



Помните, на чем строилась пропаганда для русских? Если мы активно вмешаемся, против нас, дескать, применят санкции. Это были лукавые, предательские заявления. Можно ли вообще ставить на чашу весов борьбу с фашизмом и материальные блага? Ответ очевиден.



Не вмешались, разгром фашистов остановили на корню, признали хунту легитимной и что? В чем выигрыш пассивного поведения? За прошедшее время против нас на сегодня применили такие санкции, которые нам тогда и не снились. То есть, мы эти санкции получили бы (а может быть и нет), разгромив бандеро-фашистов и сформировав полноценную Новороссию. Тогда было бы хотя бы не стыдно за свою позицию, которую заменили позой. В итоге Новороссии нет, Русский мир фашисты расстреливают, как на сафари, а санкции вводят каждый день!



Возникает вопрос: так ради чего этого не сделали? Может, не хотели вгонять в убытки олигархов, которые продолжают работать по принципу: ты мне, я тебе и рука руку моет? Порошенко каждый день визжит о войне с Россией. Между тем, товарооборот между странами растет. Что это за товарооборот? Это бизнес олигархов…



– Глобальным игрокам - США и РФ - для решения геополитических и экономических проблем в условиях затяжного кризиса необходим перенос отрицательно зараженной социальной энергии вовне, что и сделано в форме т.н. "гибридной войны" на Украине, в Сирии, Йемене и других местах. Следовательно, конфликт на Донбассе - на десятилетия... То есть, признать ЛДНР - поставить под удар РФ, присоединить нельзя по причинам экономическим... различные эксперты уверяют, что республики и сейчас суть нахлебники, а после признания нагрузка на федеральный бюджет увеличится многократно. Возможна ли в таких условиях хотя бы выдача гражданам республик российских паспортов?



– Дело не в переносе отрицательно заряженной социальной энергии вовне. Украину много лет делали антироссией. После 2014 года этот процесс вышел на финишную прямую. Сегодня это плацдарм войны против России. Не силами убогих ВСУ. Силами диверсионно-террористических групп. Террористов готовят профессионалы из англосакских частных военных компаний и спецслужб США. Украина – территория терроризма. Сегодня открыто звучат призывы от руководителей этой помойки к проведению терактов в России: взорвать Крымский мост, минировать акваторию Черного и Азовского морей и пр.. Заметьте, никто никак на это не реагирует. Потому что все понимают: украинские террористы готовы воевать за интересы англосаксов и потому лучше помалкивать.



Россия тоже в ответ мямлит что-то невнятное, хотя могла бы давно закрыть этот конфликт раз и навсегда, даже не заходя на украинскую территорию. Уж коль скоро нас обвиняют в агрессии и за это вводят санкции, то почему бы нам реально не показать нашу мощь?



Как бы повел себя Израиль, если бы рядом были созданы базы подготовки террористов, как это произошло на Украине? Правильно, он бы всей мощью вооруженных сил и спецслужб уничтожил не только эти базы, но и государство-террориста. Потому что Израиль – суверенная страна. Россия бездействует. Потому что она ограниченно суверенная страна…



Многие уже забыли, что именно в России случился первый майдан. Когда либералы через переворот с расстрелом парламента захватили власть. Все было один в один, как потом в 2014 году в Киеве. После захвата власти либералами, нам тут же организовали войнушку в Чечне. Инструмент давления на Кремль. В 2014 году после захвата власти либеро-фашистами в Киеве, случился военный конфликт на Донбассе. Англосаксы - большие мастера грандиозных провокаций.



Что принципиально изменилось в России после переворота с расстрелом Белого дома? Ничего. Все, кто тогда играл ключевую роль, сегодня в шоколаде. Все сохранили свое влияние, приумножили свое состояние.



Найдите хотя бы одно принципиальное отличие в деятельности правительства Гройсмана и правительства Медведева в отношении социальной политики в наших странах? Я лично не нахожу. А в уровне коррумпированности всей государственной системы?



Может быть, есть разница в подходах к образованию молодого поколения? Нет. Там и там Болонская система превращения мозгов в форшмак, воспитание голимых потребителей с клиповым мышлением, не способных видеть целостную картину происходящего. Быть может, есть прогресс в медицине? Так нет же. Плати – или сдохни. На лечение деток деньги собирают по телевизору!!!! На Украине и в России по отношению к гражданам процессы идут одинаковые! Конфликт на Донбассе действительно на долгие годы.



Потому что он выгоден внешним хозяевам Украины: можно в любой момент создавать напряженность там и оказывать давление на Москву и Киев. Аналогичным образом используется конфликт вокруг Нагорного Карабаха, к примеру…



Что касается нагрузки на российский бюджет, которая якобы не позволяет забрать к себе ЛНР и ДНР. Это ложь. Сокращение коррупции хотя бы на несколько процентов позволило бы с лихвой закрыть не только финансирование новых образований, но и закрыть многие социальные проблемы в стране в целом.



Выдача российских паспортов гражданам ДНР, ЛНР и русским, бегущим из Украины в Россию, должна быть поставлена на поток. Но по какому-то странному обстоятельству, приезжим русским очень не просто получить российское гражданство…



И еще. Жители ДНР и ЛНР не могут быть "нахлебниками" по определению. Потому что это наши братья и сестры. Оставить братьев и сестер в беде, в лихе – это не просто не по-христиански, это поклон сатане. Я понимаю, почему так ведет себя рассейское правительство. Но я не понимаю, почему так пассивна в этом вопросе РПЦ…



– Не кажется ли Вам, что в стратегической перспективе отказ от кардинального решения проблемы Украины в 2014 году приведет к утрате у масс интереса к ИДЕЕ БОЛЬШОГО РУССКОГО МИРА.



– Русский мир находится под ударом везде. На Западе. На Украине. В Белоруссии. В бывших советских прибалтийских и среднеазиатских республиках. В самой России. Почему? Потому что процессу закабаления не нужна пассионарность. Нужна покорность и смиренность. Против нас ведется цивилизационная война. Мы всегда были несокрушимы силою Духа! Где он сейчас? Его все меньше даже в наших храмах…



Можно, конечно, винить в наших бедах кого угодно. Но если быть честным, кто в первую очередь в этом виноват? На этот вопрос очень точно ответил блестящий политолог Григорий Ванин: "Россия, как государство, и русские, как народ, сами лишили себя какого-либо морального права поучать или упрекать в ренегатстве и недружелюбии другие народы бывшего СССР. Причина - в утрате чувства собственного достоинства в ходе перестройки, в основе которой были ложь и предательство своих отцов, унижение советской истории. Нас судят не по отдельности, а в целом, как народ".



– Продолжение предыдущего вопроса. Попытки трансформировать Украину в федеративное государство (предусмотренные Минскими Соглашениями поправки в Конституцию и др. способы) не увенчались и, судя по всему, уже не увенчаются успехом. Интенсифицируется превращение Украины в радикально антирусское образование, все связывающее русский и украинский народы уничтожается ("украинцы на русском языке объяснят русским, что они не русские"), подрастает поколение, которое причину всех бед видит в "москалько-азиатском империализме". То есть, как и после Версальского договора 1919 года программируется большая война, предотвратить которую, по мнению многих аналитиков можно только возвратом к проекту Новороссия, иначе культурно-цивилизационный код миллионов русских людей будет изменен, а исконно русские земли потеряны навсегда.



– Минские соглашения – это инструмент военно-политического онанизма. Он придуман и создан ради того, чтобы не решать проблему спасения ежедневно расстреливаемых фашистами мирных граждан Донбасса, а чтобы забалтывать ее. Какие проблемы можно решать с киевской хунтой, если у нее есть всего одно право – обирать украинский народ и обогащаться? Все остальное прерогатива США. США участвуют в минских посиделках? Нет! А кто от Украины поставил закорючку? Кучма. Отставной козы барабанщик! Вот и весь ответ.



– Донбасс поднялся с надеждой на создание более справедливого общественного строя на Украине. Блокирование этого процессов и привело к тому, что не состоялась Новороссия. Кстати, украинский нацизм, к которому сводят сегодня всю проблематику российско-украинских отношений, не в последнюю очередь является результатом несправедливого социального устройства, протест против которого канализирован в рост националистических настроений и использован как инструмент против России. С этим можно бороться без изменения социального устройства в России?



– Как только было вслух заявлено, что ДНР и ЛНР намерены строить социально ориентированное справедливое государство, я открыто сказал: все, они подписали себе смертный приговор. О социальной справедливости сегодня нельзя даже шепотом говорить – сразу обвинение в экстремизме. Попробуйте об этом заикнуться в Киеве – нацики тут же голову отобьют. Кого в первую очередь физически уничтожили на Донбассе? Харизматичных командиров, способных самостоятельно принимать решения и решительно действовать. Они не нужны ни Киеву, ни Москве. Они опасны украино-российскому буржуинству.



А вот информационная конфронтация нужна многим. Посмотрите украинские телеканалы. Они залиты антироссийским дерьмом. На "агрессора" списывают все, что украли главари хунты. Внимание народа отвлекается от ужасающей социальной политики и бедственного положения миллионов украинских граждан. Посмотрите российские телеканалы. Эфир залит антиукраинским дерьмом. Россиянам рассказывают, какой ужас на Украине. Таким образом прикрыли принятие пенсионной реформы. Затем заболтали трагедию с нашим самолетом Ил-20 в Сирии. Даже траур в стране не объявили, чтобы не будоражить общественное мнение..



Увы, народ с обеих сторон на эти разводки и сталкивание лбами ведется. Потому что современные информационные технологии позволяют кастрировать людей от здравомыслия. К сожалению, из украинцев уже сделали рафинированных русофобов, готовых стрелять в "москалей" незнамо за что. Просто по национальному признаку.



– России во избежание внутренних потрясений и революции снизу, которая чревата распадом государства, срочно необходима революция сверху: деолигархизация, максимальная управленческая и технологическая модернизация, экономическая мобилизация, уничтожение пятой-шестой колонн и давно назревшие социальные изменения. Без такой революции=системного реформирования ни одну из проблем, в том числе проблему Новороссии-Украины не решить. Каким, на Ваш взгляд должен быть алгоритм реформирования страны?



– Вы действительно считаете, что пчелы могут выступить против меда? Кто может организовать революцию сверху? Я таких не вижу. Вся вертикаль власти состоит из очень богатых людей. Их все устраивает. От добра добра не ищут.



Трагедия России в том, что у нас нет конструктивной системной оппозиции, ориентированной на интересы страны и ее народа. Есть только имитаторы.



Трагедия Украины еще страшнее: там рулят особи, которым она вообще не нужна. Под кредиты распродано все, от земли до стратегических интересов. Украина уже даже не страна, а просто территория агрессивных зомби, готовых идти воевать за возможность мародерствовать и чинить насилие против гражданского населения по национальному признаку. Мы же все это уже видели на Донбассе.



– На Украине два народа: первый – совершенно антирусский, уже не совпадающий с нами по мироощущению, второй – русский, даже если представители второго народа в силу воспитания и усвоенных стереотипов называют себя украинцами, по сути, глубинно это русские люди. Цивилизационно-мироощущенческое разделение такое же, как между сербами и хорватами. Теме не менее, в Кремле, в московской экспертной тусовке доминирует мнение, что там, на Украине, большинство населения всего лишь временно заблуждается, информационно околдовано. Дескать, политтехнологически расколдуем, они снова вспомнят, что они русские и – все будет мирно, как раньше. Но – минимум половина украинцев давно другой народ. И что теперь с этим делать, как примирить непримиримое?



– А что еще может сказать конъюнктурная экспертная тусовка, которая на зарплате у власти? Что развал начался с молчаливого согласия Москвы? Что Украиной в России никто не занимался, и все было отдано нашим стратегическим врагам англосаксам? Григорий Петрович Ванин, которого я уже упоминал, очень правильно сказал: "Украина за годы независимости идеологически была отброшена в эпоху наибольшей активности ОУН, в 30-40-е годы прошлого столетия, то есть в пустоту. Национальная идея приобрела антисоветские, русофобские черты. Экономика рухнула "навпакы москалям". Этого хотели украинцы? Нынешние националисты пошли дальше, чем их исторические предшественники. В перестройку они решились на раскол русского православия из политических соображений, чем усугубляли нарастание истерии русофобов на Украине и обозначившийся раскол общества на украинцев и русских. Появился свой Шептицкий в лице раскольника Филарета (Денисенко)".



– Вы один из немногих, кто не впал в "прогностический маразм". Как Вы оцениваете военные планы Украины/Запада в отношении РФ на донбасском направлении? И как эти планы увязаны с противостоянием Запада и России на сирийском и других фронтах?



– Нет никаких военных планов Украины. Есть интересы планировщиков, использующих Украину, как ресурс и не более того. Обострение может быть в любой момент. И причины могут лежать вовсе не на Украине и Донбассе. А, к примеру, на Ближнем Востоке, где идут бесконечные торги вокруг нового политического и экономического ландшафта. У России обязательства перед всеми: Сирией, Турцией, Ираном и Израилем. Поэтому на нее давят все. В том числе и угрозами обострить ситуацию на Донбассе.



Выходцы из военной разведки – небополитики, ориентируясь по разведпризнакам, а не по легендам прикрытия, как политолухи, считают, что на Ближнем Востоке вот-вот начнется горячая фаза третьей мировой войны регионального уровня. Основатель этого интеллектуального центра Андрей Девятов считает, что грядут очень масштабные перемены: "Военное обострение обстановки по всему миру и Большая война есть способ расстаться со старым мировым порядком и его несущим каркасом – системой международных расчетов на основе доллара США. Закоперщиком перехода в новый валютный мир с обособлением контура USD от международных обязательств по долгам, выступает президент США Трамп. Срок исполнения замысла – 2020 год. Чтобы успешно доиграть свою роль в Большой Игре, коалиция Трампа (а это в основном военные) должна одержать победу на выборах новых сенаторов и конгрессменов в ноябре, иначе все начатое дело пойдет насмарку и закончится позорным импичментом. Поэтому срочное военное обострение в сентябре-октябре 2018 г. как гарантия Большой Игры в пользу планировщика неизбежно. А отступные от Европы, России и Китая ни деньгами, ни ресурсами не принимаются".



По мнению Девятова, все идет к столкновению Израиля с Ираном. Если экзистенциальные враги схватятся между собой, то значительная часть израильтян будет перемещена в "крымнаш" и в пять приморских областей Украины. Кстати! Очень влиятельный представитель планировщиков Генри Киссинджер еще в 2012 году в интервью газете Нью-Йорк пост вдруг однозначно заявил: к 2022 году государства Израиль не будет. И потом еще дважды повторил эту мысль. Это тот самый Киссинджер, после визита которого в Москву мы отправились в Сирию, "чтобы уничтожать террористов на дальних подступах". Если небополитики во главе с Девятовым и влиятельный масон Киссинджер правы, то, как вы понимаете, сейчас всем не до Донбасса и не до Русского мира там.



Рассчитывать можно только на себя. Исключительно на себя. Из Донбасса сделали осажденную крепость, которую еще и постоянно обстреливают. Это проигрышная позиция. Победу может обеспечить только встречный бой. Бескомпромиссный и мощный, что называется: фашистов в плен не брать. И принимать это решение нужно самим, поскольку в Москве никто отмашки на это не даст. Даже не надейтесь. Время играет против Русского мира. Разочарование людей растет. Боевой дух снижается. Но он еще достаточно высок. Если защитники Отечества обладают высокой концентрацией Духа, то даже не обязательно размахивать оружием. Против тех, кто мотивирован воевать за возможность мародерствовать на захваченных территориях, достаточно демонстрации решимости наступать. Потенциальные мародеры хорошо знают, что ополчение способно не жалеть сил и даже жизни ради спасения своих детей, внуков, матерей, отцов и дедов! И потому они на измене…



– Выборы в ЛДНР (если, конечно, они состоятся) хоть что-то могут изменить в положении граждан республик или... все останется как есть на необозримо долгий срок?



– Выборы в ЛДНР ничего не решат. "Избранными" будут те, кто готов обслуживать интересы хозяев денег. Посему я думаю, что выборы только усугубят внутриполитическую и экономическую ситуацию в республиках. На ворота осажденной крепости могут быть поставлены предатели, готовые распахнуть врата перед врагом за тридцать сребреников. А разочарование народа будет столь сильным, что парализует волю к сопротивлению…



Интервьюировал Геннадий Дубовой. Источник - Завтра

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