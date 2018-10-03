Strategist: Кризис в ЮАР скажется не только на Африке, но и на всем мире

14:59 04.10.2018

Последствия экономического коллапса самой передовой страны африканского континента окажут огромное негативное воздействие на регион и нанесут значительный ущерб странам, расположенным за пределами континента



В настоящий момент ЮАР сталкивается со множеством пересекающих друг друга кризисов, которые страна самостоятельно не может разрешить. Последствия экономического коллапса самой передовой страны африканского континента окажут огромное негативное воздействие на регион и нанесут значительный ущерб странам, расположенным за пределами континента, пишет Стюарт Доран в статье для австралийского издания The Strategist.



Конечно, в первую очередь от будущего состояния экономики ЮАР зависит будущее 58 миллионов граждан страны. Ожидается, что к 2030 году численность населения ЮАР увеличится до 65 миллионов человек. Экономический крах 25-й по численности населения страны приведет к катастрофическим последствиям. Жизнь большинства граждан ЮАР и сейчас не назовешь легкой, но она может стать гораздо хуже, если уровень жизни в ЮАР опустится до уровня, который преобладает во многих странах, расположенных к югу от Сахары.



Согласно самым последним данным Всемирного банка, 57% южноафриканцев и 74% жителей соседнего Зимбабве живут менее чем на $5,5 в день. В трех крупнейших по численности населения странах Африки ситуация еще хуже. В Эфиопии 85% населения живет менее чем на $5,5 в день, в Демократической Республике Конго - 98%, а в Нигерии - 92%.



Нельзя сказать, что экономика африканского континента является интегрированной в достаточной степени, однако ЮАР является чрезвычайно важным экономическим игроком, особенно для южноафриканских государств. Не имеющие выхода к морю Лесото и Свазиленд, а также соседняя с ЮАР Намибия входят в единый валютный район, который в существенной степени зависит от южноафриканского ранда. Если ЮАР столкнется с кризисом, перечисленные страны пойдут ко дну вместе с Кейптауном.



Торговая статистика показывает, что ЮАР имеет важное значение для региона. Например, на долю ЮАР приходится 57% импорта Намибии, в Ботсване данный показатель составляет 65%, а в Мозамбике - 30%. Экспорт из трех перечисленных стран в ЮАР составляет от 14% до 16% от их совокупной экспортной торговли. Экономическая ситуация в Зимбабве находится в сильной зависимости от состояния экономики ЮАР. Почти 80% экспорта Зимбабве приходится на ЮАР, при этом 41% всего импорта Хараре также приходится на ЮАР.



Согласно официальным данным, ежегодно в Зимбабве поступает около $1 млрд денежных переводов из других стран. Стоит отметить, что официальная статистика может не отображать реальный объем денежных переводов из-за рубежа, поскольку очень часто деньги переводят по неофициальным каналам. По разным оценкам, более трети от общего объема денежных переводов в Зимбабве приходится на ЮАР. Даже небольшое экономическое потрясение в ЮАР, такое как снижение покупательной способности южноафриканского ранда, нанесет серьезный ущерб экономике Зимбабве.



ЮАР является вторым по величине экспортером в африканские страны, расположенные к югу от Сахары, после КНР. На долю Нигерии и ЮАР приходится примерно половина ВВП Африки. Экономический крах в ЮАР может замедлить рост ВВП в странах, расположенных за пределами южноафриканского региона. Африканский континент не может позволить себе подобного сценария развития событий, учитывая тот факт, что нынешнего экономического роста уже недостаточно для того, чтобы существенным образом повлиять на снижение уровня безработицы.



В будущем ситуация на континенте может осложниться из-за стремительного роста населения. Согласно "среднему сценарию" ООН, к 2030 году население Африки увеличится с нынешних 1,3 млрд человек до 1,7 млрд, к 2050 году - до 2,5 млрд, а к 2100 году - до 4 млрд. В период между 2018 и 2050 годами на долю Африки придется 58% мирового прироста населения, а к 2100 году - более 89%. Есть вероятность того, что к концу XXI века реальные цифры могут существенно отличаться от нынешних прогнозов, однако эксперты подчеркивают, что прогнозы на ближайшие 10?30 лет являются достаточно точными.



Данная статистика указывает на то, что негативные последствия, которые могут сказаться на всем международном сообществе, не за горами. Если африканскому континенту не удастся справиться со своими внутренними проблемами, мир может столкнуться с массовой миграцией и терроризмом. Пришло время позаботиться о том, что происходит в Африке. Если мир не сделает этого сейчас, он пожнет горькие плоды в будущем.



Александр Белов