В ФРГ затравили юную поэтессу Иду Мюллер за анти-мигрантский стих

15:04 04.10.2018

В ФРГ затравили юную поэтессу за стих о трагедии в Хемнице



В Германии вновь скандал, связанный с "хемницким делом". На этот раз в центре внимания оказалась 14-летняя Ида Мюллер, которая приняла участие в поэтическом конкурсе в городе Шпайер на юго-западе Германии.



Ида сочинила стихотворение, в котором отразила трагические события в Хемнице, где арабские мигранты зарезали гражданина ФРГ. Вот эти строки:



Aus fernen Landern kam der Mann

an Menschenhandler ran,

mit Handy und ohne Pa?

in unserem gelobten deutschen Land.

Weil er kein Fraulein haben kann,

hilft er schnell nach mit einem Messer.



В переводе на русский это означает: "Мужчина из дальних стран пришел к торговцам людьми, без мобильника и паспорта прибыл на нашу гостеприимную немецкую землю. Когда у него не получилось с девушкой, то ему быстро помог нож".









На ролике видно, как зал рукоплещет юной поэтессе. По условиям конкурса, победителем становится тот, за которого дольше и громче всего аплодируют слушатели. По этим условиям Ида Мюллер однозначно выиграла поэтическое соревнование, однако жюри конкурса исключило ее из числа претендентов. Мюллер не разрешили даже присутствовать на церемонии награждения победителей. Причина - якобы расистские нотки в стихе.



Выяснилось, что Ида - дочь депутата бундестага от антимигрантской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Николь Хехст. Мэр города Моника Кабс даже обвинила мать в том, что она использовала поэтический конкурс в качестве платформы для провокации "Альтернативы…".



Тем временем видео выступления на youtube уже посмотрели около 200 тысяч зрителей, оставив более 700 полярных комментариев. Более того, неизвестные расписали стену дома, где проживает Ида, угрожающими граффити - Nazi и F*ck AfD.



EADaily напоминает, что в конце августа 2018 года в городе Хемниц два беженца из Сирии и Ирана зарезали гражданина ФРГ Даниэля Хиллига и ранили российского гражданина. Преступление вызвало многочисленные акции протеста против засилия арабских мигрантов.