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Говновозы, ковры, паруса, туалетная бумага. Что еще нелепого закупают кыргызские чиновники, - 24.kg
19:00 04.10.2018

4 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

В конце года государственные органы ежедневно публикуют объявления на портале госзакупок. Ведь оставшиеся деньги, выделенные им из бюджета, нужно поскорее освоить. Зачастую покупки нелепы.

24.kg собрало самые странные закупки и непонятные тендеры.

Не успели отдохнуть
Каракольский городской отдел образования 2 октября объявил тендер на летний отдых 55 учителей. На трехдневные путевки выделено 100 тысяч сомов.
На одного учителя заложено чуть больше 600 сомов в день. Интересно, отдел образования решил так сэкономить на отдыхе и перенес его на самое невостребованное время или учителям все-таки удалось отдохнуть летом, а закупку оформляют задним числом? Ведь отбирают поставщика методом из одного источника.

В ОАО "Северэлектро" гораздо больше денег, чем у учителей. Для отдыха своих сотрудников компания выделила 252 тысячи сомов. Энергетикам купили 40 путевок по 6,3 тысячи сомов. Исполнителя отобрали не через тендер, а напрямую.

"Северэлектро" договорилось со строительной фирмой "Бишкеккурулуш", которая должна обеспечить отдых в селе Бостери. Компанией руководит Аскарбек Молдобаев, его заместитель - депутат Бишкекского городского кенеша Гульнара Молдобаева.

"Бишкеккурулуш" известен еще тем, что причастен к скандальному ремонту Исторического музея: строительно-монтажное управление № 3 является филиалом АООТ "Бишкеккурулуш".

Сотрудники Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций хотели отдохнуть за чужой счет. Им планировалось купить 40 билетов за 153 тысяч сомов на открытие III Всемирных игр кочевников, но в последний момент чиновники отменили тендер.
Жизненно необходимый набор
Ошскому межобластному центру наркологии Министерства здравоохранения потребовался говновоз. Да, вы правы, ассенизаторская машина. Но чиновники написали в объявлении "говновоз". Мы цитируем. Это не единственный случай. Аналогичную услугу покупал Кара-Кочкорский центр реабилитации и восстановительного лечения.
Правда, обе закупки впоследствии отменили. Почему чиновники в заявке пишут "говновоз" вместо "ассенизаторская машина", неизвестно.

Стандартный набор для путешествий покупает "Кыргыз темир жолу" - чай, сахар-рафинад, полубелая туалетная бумага. На закупку выделено 732,5 тысячи сомов.

В отличие от железнодорожников, чиновникам нужна исключительно белоснежная туалетная бумага. Резиденция № 1 на 2018 год купила 2,3 тысячи рулонов бумаги.
Покупку туалетной бумаги разделили на три лота. Деньги выделены как из бюджета, так и со спецсчета. Всего планируется потратить 58,4 тысячи сомов. Бумага обязательно должна быть белоснежной, двухслойной, без рисунков.

Мэрия Нарына покупает два веника хорошего качества и непромокаемые брезентовые изделия, паруса для лодок, доски для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств, козырьки, жалюзи, палатки и изделия для кемпинга... Под такой сложной формулировкой спрятались обычные резиновые перчатки.

Для ранимых
Работа у чиновников вредная, нервная. Заботясь о себе, они покупают услуги корпоративного психолога и проверяют кабинеты на вредность.
Вредное излучение от компьютеров позволяет чиновникам получать компенсации. Счетная палата неоднократно указывала, что министерства необоснованно выплачивают компенсации за работу на компьютере в размере 25 процентов от должностного оклада.

Фонд государственного материального резерва в 2018 году потратил 16,6 тысячи сомов на проверку 56 компьютеров.

Бишкекский финансово-экономический техникум имени А.Токтоналиева Академии управления при президенте КР на проверку выделил 35 тысяч сомов.
Лабораторные замеры проводили и в ОТРК, на что потратили 29 тысяч сомов.

Любовь к коврам
Аппарат полномочного представителя правительства Кыргызстана в Нарынской области объявил тендер на закупку кремлевских дорожек и шелковых ковров для кабинета руководителя.
Планируется купить 227,2 метра красной кремлевской ковровой дорожки с национальным орнаментом и четыре шелковых ковра, в том числе ковер-миллионник с плотностью узлов от миллиона на один квадратный метр.

Из бюджета выделено 349 тысяч 980 сомов.

А потом удивляются, откуда в госучреждениях клопы. К слову, дезинфекцию от вредителей заказывают периодически.
Но это закупки для госучреждений. Однако ведомства грешат тем, что покупают за бюджетные деньги товары для мечетей, хотя по Конституции религия отделена от государства.

Мэрия Кемина покупает молельный ковер в мечеть. На его приобретение муниципалитет планирует потратить 119 тысяч 700 сомов.

Отмечается, что длина ковра должна составлять 45 метров, ширина - 4 метра. Изготовлен он должен быть из полипропилена, выполнен в стиле жаккард, с ворсом высотой 8-11 миллиметров.

Уже и поставщик нашелся - Алиева Айнабубу Дурболоновна. Правда, за какую цену будут поставлены коврики, предприниматель не указала.

Источник - 24.kg
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