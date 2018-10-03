На каждого гражданина Кыргызстана приходится по $735 государственного долга

19:06 04.10.2018

На каждого гражданина Кыргызстана, включая младенцев, приходится по $735 государственного долга, или более 50 тыс. сомов.



Как сообщил на заседании Жогорку Кенеша в четверг министр финансов КР Адылбек Касымалиев, пик выплат по госдолгу наступит в 2027 году, когда из бюджета придется выплатить на погашение госдолга $400 млн. В настоящее время госдолг Кыргызстана составляет $4 млрд 415 млн, или 3,5 млрд сомов. Отметим, население КР составляет 6 млн человек.



По информации минфина, на 2018 год в бюджет для выплаты госдолга заложено $190 миллионов. Сумма госдолга по отношению к ВВП составляет 56,4%.



Напомним, на прошлой неделе министерство финансов КР от имени правительства внесло проект поправок в Бюджетный кодекс. Правительство предлагается повысить порог соотношения госдолга к ВВП до 70%. Поправки, в случае принятия законопроекта, вступают в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, международные финансовые институты рекомендуют развивающимся странам не превышать порог госдолга к ВВП более 65%.