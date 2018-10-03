Таджикистану ВБ рекомендует ограничить рождаемость в целях борьбы с бедностью

19:08 04.10.2018

Эксперты Всемирного банка (ВБ) рекомендуют Таджикистану в целях снижения уровня бедности ограничивать рождаемость в стране, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.



Согласно выводам Всемирного банка, сохраняющиеся в РТ бедность, безработица, высокий уровень трудовой миграции – во многом результат взрывного демографического роста.



По информации минздрава Таджикистана, около 7% женщин республики рожают каждый год. Самые высокие показатели рождаемости в Таджикистане сегодня наблюдаются в сельской местности. Высокая рождаемость в Таджикистане, по мнению экспертов, связана с тем, что 70% населения Таджикистана составляют жители в возрасте до 35 лет. Кроме того, сказывается отсутствие достаточного количества врачей в сельской местности и плохое планирование семьи.



Отметим, в 2018 году население Таджикистана превысило 9 млн человек, при том, что еще несколько лет назад президент Таджикистана открыто признал, что ресурсы страны рассчитаны не более, чем на 10 млн населения.



По официальным данным, из-за высокой рождаемости каждые десять лет население Таджикистана увеличивается почти на четверть. Это самые высокие темпы роста среди бывших советских республик. Каждые пять лет население Таджикистана увеличивается на миллион человек, то есть на 11%.