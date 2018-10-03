Аркадаг засел в засаду на границе в ущелье Копетдага. Ждать талибов

19:31 04.10.2018

Президент Бердымухамедов проверил границу и провел заседание совбеза в ущелье Копетдага (фото)



3 октября, вернувшийся накануне из Нью-Йорка, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проверил приграничные с Ираном районы и провел выездное заседание совета безопасности по итогам работы за девять месяцев текущего года в ущелье Копетдага.



Прибывшего на место, главу государства встретили главы силовых ведомств в полной военной экипировке: с оружием, ножами, в бронежилетах и с военными ноутбуками Getac. Однако, судя по телерепортажу компьютерами министры не пользовались, хотя включили их и поставили рядом, а все распоряжения верховного главнокомандующего записывали в блокноты.