Комил Алламжонов ушел. Мирзиеев опять меняет пресс-секретаря

19:37 04.10.2018

Комил Алламжонов освобожден от должности пресс-секретаря президента Узбекистана



Комил Алламжонов освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента – пресс-секретаря президента Узбекистана. Об этом интернет-изданию Gazeta.uz сообщили источники в администрации главы государства. Причины такого решения узнать не удалось.



Комил Алламжонов был назначен на эту должность указом президента Шавката Мирзияева от 27 августа, которым вместо аппарата президента была образована администрация президента.



Пресс-секретарем президента и заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства он был назначен в декабре прошлого года.



Комил Алламжонов (1984 г. р.) – выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).



В 2005-2009 годах он был и. о. руководителя информационной службы Государственного налогового комитета, в 2009-2013 годах – руководителем информационной службы – пресс-секретарем председателя ГНК. Основатель автошколы Avtotest, газеты "Солик инфо", программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и других проектов.