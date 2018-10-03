В Туркменистане на сбор хлопка мобилизованы солдаты срочной службы

19:41 04.10.2018

Солдаты пограничной службы и пехотных войск Туркменистана массово привлечены на сбор хлопка в Дашогузском велаяте. Об этом сообщает корреспондент Азатлыка в этом регионе.



По его словам, из-за нехватки воды в этом году урожайность хлопка на территории велаята очень низкая.



Хлопкоуборочная кампания в Дашогузском велаяте официально началась 16 сентября. "Поспевшего хлопка еле хватает для сбора самими арендаторами, но власти, не спросив арендаторов, выводят военнослужащих на поля, где хлопок только-только раскрылся", - сообщает корреспондент Азатлыка.



Он также отметил, что это наносит ущерб источнику дохода фермеров: "[Из-за того, что хлопок собирают военные] арендаторы лишаются 40 тенге за каждый килограмм хлопка, на которые они возлагали надежды", - рассказал корреспондент Азатлыка.



В Туркменистане за 1 килограмм хлопка государство платит 1 манат. "Из этого 50 тенге уходит на покрытие расходов сельскохозяйственных услуг, воду", - рассказывает корреспондент и отмечает, что из остальных 50 тенге 40 тенге идет на оплату труда сборщиков хлопка.



"А теперь арендаторы должны платить солдатам по 40 тенге за килограмм хлопка и в добавок должны их кормить", - добавил корреспондент Азатлыка. По его словам, в данное время тысячи военнослужащих привлечены к сбору хлопка.



1 октября международная правозащитная группа, борющаяся против принудительного труда при производстве хлопка в Туркменистане, провела акцию протеста перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке с требованием прекратить ужасающую практику.