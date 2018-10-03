|22:10 Гульнару Каримову отпустили в Дубай?
22:06 Госкомрелигии Киргизии отказывается регистрировать тенгрианство - исконную религию кыргызов
21:27 Владимир Путин и Си Цзиньпин моделируют карту Евразии, - Libеration
20:35 УкрВыборы. Порошенко и Тимошенко готовы драться "до последней капли крови", - Д.Гаевский
20:27 Экс-хоким Ташкента Р.Усманов возглавил Юнусабадский район столицы
20:23 Неприкосновенность экс-президента Кыргызстана признали неконституционной
20:13 Казахстан отсудил за нереализованный Карачаганак у Консорциума Eni, Shell, Chevron, Лукойл $1,7 млрд, - уверяет министр Абаев
20:08 Из обмундирования РосАрмии убирают шапку-ушанку. Дайте Шойгу треуголку!
19:41 В Туркменистане на сбор хлопка мобилизованы солдаты срочной службы
19:37 Комил Алламжонов ушел. Мирзиеев опять меняет пресс-секретаря
19:31 Аркадаг засел в засаду на границе в ущелье Копетдага. Ждать талибов
19:08 Таджикистану ВБ рекомендует ограничить рождаемость в целях борьбы с бедностью
19:06 На каждого гражданина Кыргызстана приходится по $735 государственного долга
19:00 Говновозы, ковры, паруса, туалетная бумага. Что еще нелепого закупают кыргызские чиновники, - 24.kg
15:22 В вертолетной катастрофе погиб замгенпрокурора России Карапетян. Поохотился...
15:11 Новым президентом ФИДЕ стал бывший российский вице-премьер А.Дворкович
15:04 В ФРГ затравили юную поэтессу Иду Мюллер за анти-мигрантский стих
15:01 Foreign Affairs: Ядерная бомба КНДР может принести мир и стабильность
14:59 Strategist: Кризис в ЮАР скажется не только на Африке, но и на всем мире
14:58 Atlantic: Стратегия максимального давления США потерпит неминуемый крах
14:56 Территории агрессивных зомби и Новая фаза третьей мировой войны, - А.Жилин
14:54 Сможет ли Россия создать надежную систему ПВО в Сирии, - А.Шарковский
14:35 В Туркменистане продолжаются перебои с продажей муки и хлеба
12:02 Публиковавшую откровенные снимки "Мисс Ирак" Тару Фарес застрелили в Багдаде
09:59 В Кыргызстане школу не посещают свыше 2000 детей. Оно им надо? - "Марал"
09:04 "Эйр Кыргызстан" будет продан Китаю? - Багыт.kg
09:01 МИД Великобритании Хант обвинил Россию в совершении кибератак по всему миру
08:44 Нефтяной призрак нового кризиса: цена барреля отрывается от реальности, - Н.Проценко
08:37 Истинный властитель Украины живет в другой стране, - А.Бабицкий
08:33 Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка, - П.Своик
08:29 Жить/выживать? Турецкая инфляция берет венесуэльский разгон, - Е.Хвостик
08:26 Ирак решил вопрос о власти. Новые президент (Салех) и кандидат в премьеры (Абдель-Махди) устроили всех
08:23 Новый роман Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи" призывает читателя...
08:15 Вашингтон добивается изоляции Пекина. США получили право вето на договоренности с Китаем, которых желают Канада и Мексика, - "НГ"
08:13 5 триллионов рублей принес в казну России ОПЕК+, - А.Комраков
08:01 "Кумтор" намоет в Киргизии в этом году 14,15-15,55 т золота
03:01 Монгольский волк - духовный предок Чингисхана и всех монголов
|Из обмундирования РосАрмии убирают шапку-ушанку. Дайте Шойгу треуголку!
20:08 04.10.2018
России военным перестанут выдавать шапки-ушанки
В России военным перестанут выдавать пилотки и шапки-ушанки, сообщают "Известия" со ссылкой на постановление правительства.
Документ "О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с ним шерстяные пилотки прекратят выдавать до 1 июня 2022 года, а шапки-ушанки из каракуля с козырьком будут заменены на просто "шапки".
Кроме того, вместо термина "рубаха" вводится "фуфайка".
Ранее сообщалось, что в России успешно испытали увеличивающий физические возможности экзоскелет для военных.