Из обмундирования РосАрмии убирают шапку-ушанку. Дайте Шойгу треуголку!

20:08 04.10.2018

России военным перестанут выдавать шапки-ушанки



В России военным перестанут выдавать пилотки и шапки-ушанки, сообщают "Известия" со ссылкой на постановление правительства.



Документ "О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В соответствии с ним шерстяные пилотки прекратят выдавать до 1 июня 2022 года, а шапки-ушанки из каракуля с козырьком будут заменены на просто "шапки".



Кроме того, вместо термина "рубаха" вводится "фуфайка".



Ранее сообщалось, что в России успешно испытали увеличивающий физические возможности экзоскелет для военных.