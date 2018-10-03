Казахстан отсудил за нереализованный Карачаганак у Консорциума Eni, Shell, Chevron, Лукойл $1,7 млрд, - уверяет министр Абаев

20:13 04.10.2018

Как Казахстан добился компенсации от акционеров Карачаганака

Об этом рассказал Даурен Абаев.



Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал значимость достигнутых договоренностей между Казахстаном и акционерами Карачаганакского проекта, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Я думаю, через определенное время министр энергетики Канат Бозумбаев расскажет обо всех тонкостях этого процесса, но могу уже сейчас сказать, что это действительно огромный успех для нашей страны. Карачаганак - это одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений. Сегодня его разработку ведет консорциум компаний, в который входят крупные транснациональные игроки: Eni, Shell, Chevron, Лукойл", - сказал Даурен Абаев в интервью программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Однако, по словам министра, между нашей страной и данными компаниями существовали определенные разногласия по методике раздела прибыли.



"В этой связи наша республика подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав. В результате стороны пришли к соглашению, что консорциум выплатит Казахстану не только 1 миллиард 100 миллионов долларов, но и при цене в 80 долларов за баррель обеспечит нашей стране доход в размере 415 миллионов долларов до 2037 года. Совокупная денежная ценность для Казахстана составит свыше 1 миллиарда 700 миллионов долларов или, если пересчитать более 600 миллиардов тенге", - подчеркнул глава МИК.

По мнению Даурена Абаева, добиться такого результата помогло доверие к Казахстану как к предсказуемому и надежному участнику международных экономических отношений - репутация истца играет очень важную роль, подчеркнул министр.



"За репутацией Казахстана стоит Глава нашего государства. Во-вторых, за годы независимости Казахстан взрастил целую плеяду сильных переговорщиков, специалистов в области международного права, которые сегодня отстаивают наши национальные интересы наравне с коллегами из крупнейших транснациональных компаний мира. Три года они планомерно и системно гнули свою линию, то есть, по большому счету, данное соглашение большой и показательный прецедент на который будут впредь ориентироваться все международные инвесторы", - заключил Даурен Абаев.

1 октября стало известно, что Карачаганакский консорциум выплатит Казахстану более 1 млрд долларов.