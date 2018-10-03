Неприкосновенность экс-президента Кыргызстана признали неконституционной

20:23 04.10.2018

Конституционная палата поручила правительству инициировать изменения в закон.



Конституционная палата (КП) Кыргызстана признала противоречащим конституции закон "О гарантиях деятельности президента" в части неприкосновенности экс-президента страны, соответствующее решение высшей судебной инстанции республики опубликовано в четверг на сайте КП Верховного суда.



Как отмечает РИА Новости, ранее юрист Нурбек Токтакунов обратился в КП с ходатайством о признании неконституционной нормы закона о гарантиях деятельности президента, в связи с тем, что она не предусматривает процедуры лишения неприкосновенности экс-президента. Согласно действующему законодательству Киргизии, экс-президент обладает полным правовым иммунитетом, которого он не может быть лишен ни при каких обстоятельствах. Притом что действующий глава государства может быть отрешен от должности и привлечен к ответственности.



"Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 3 октября рассмотрела дело о проверке конституционности статьи 12 закона "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики" и вынесла решение, что оспариваемая норма противоречит части 3 статьи 16 Конституции КР в той мере, в какой эта норма не предусматривает процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента", - говорится в решении.

Судьи КП Кыргызстана исходили из того, что одним из неотъемлемых принципов правового государства является принцип равенства всех перед законом и судом. Палата отметила, что "правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретные правовые рамки", однако принятие решения о преодолении иммунитета "должно быть не менее сложным, чем принятие решения об отрешении от должности действующего президента".



В своем решении судьи напомнили, что в условиях демократической сменяемости президентов, а также запрета на избрание одного и того же человека президентом дважды, "правовой иммунитет экс-президента является важнейшим правостимулирующим средством, побуждающим… обеспечить эффективное и независимое от внешних факторов выполнение возложенных на него функций во время исполнения обязанностей президента".

Конституционная палата, признавая оспариваемую норму неконституционной в части отсутствия процедуры преодоления неприкосновенности экс-президента, поручила правительству инициировать изменения в закон "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики", исходя из правовой позиции, выраженной в мотивировочной части принятого решения, сообщается на сайте.