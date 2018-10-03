Экс-хоким Ташкента Р.Усманов возглавил Юнусабадский район столицы

20:27 04.10.2018

Кандидат на $400 тысяч



3 октября бывший глава администрации (хоким) Ташкента Рахмонбек Усманов утвержден в качестве главы Юнусабадского района столицы республики. В резерве чиновник пробыл недолго – от должности градоначальника его освободили в апреле этого года. По уголовному делу о сгнившем на складах луке, заготовленном на зиму, бывший хоким города прошел свидетелем. Злые языки в прокуратуре утверждают, что вовремя сориентировавшись, он по первому требованию и в течение суток возместил нанесенный ущерб в размере двух миллионов долларов.



Напомним, что прежний хоким Юнусабадского района Бахтиер Абдусаматов недавно был задержан при получении взятки в размере $400 тысяч за выделение земельного участка под строительство. К слову, он был третьим по счету главой именно этой районной администрации, попавшимся на мздоимстве. Один из трех даже повесился. Станет ли Р. Усманов четвертым – покажет время.