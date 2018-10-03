УкрВыборы. Порошенко и Тимошенко готовы драться "до последней капли крови", - Д.Гаевский

20:35 04.10.2018

Украина: Сорос на выборах сделал ставку на музыканта Вакарчука

Порошенко и Тимошенко готовы драться "до последней капли крови"



Денис Гаевский



Чем ближе президентские выборы на Украине, тем яростнее среди претендентов разгорается борьба за звание "самой любимой жены султана". Кто станет фаворитом Запада? Над этим вопросом ломают головы и эксперты, и политтехнологи - чтобы знать, на какую лошадку поставить.



Все понимают, что нынешний президент Петр Порошенко был избран на свой пост не только благодаря олигархическому консенсусу - свое словечко "замолвил" и Вашингтон.



С приходом в Белый дом Дональда Трампа интерес США к Киеву ощутимо упал. В частности, несколько недель назад появилось интервью экс-главы МИД Германии Зигмара Габриэля немецкому изданию Spiegel, где он вспомнил, как экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон в 2017 году на встрече стран G7 сообщил, что президенту Трампу Украина неинтересна.



Целый ряд коммерческих сделок, заключенных Порошенко с США эпохи президента Трампа (закупка Киевом угля, ядерного топлива, локомотивов, вооружения), в значительной степени является своеобразной платой за лояльность и шагом, нацеленным на обретение поддержки Вашингтона в ходе ближайших выборов на Украине. Но Порошенко, очевидно, не получится навязать себя Вашингтону в качестве безальтернативного кандидата. Тем более, в США есть различные группы влияния, делающие ставки на иных кандидатов.



К примеру, Джордж Сорос имеет влияние сразу на несколько политических фигур, претендующих на президентское кресло. Наиболее весомыми из них являются экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко и музыкант Святослав Вакарчук. Вероятно, более перспективным является именно Вакарчук, учитывая запрос украинского общества на новые лица и глобальный тренд на омоложение правящих элит. Вспоминая приход к власти во Франции Эммануэля Макрона, коему создали рейтинг за несколько месяцев в ходе предвыборной кампании, шансы Вакарчука не стоит недооценивать, пускай у него покамест нет ни команды, ни организационных структур.



Умеренную "антисоросовскую" риторику, вероятно, будет использовать в своей предвыборной риторике глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, являющаяся на сегодняшний день лидером электоральных симпатий украинцев. "Глобальные кланы мирового пространства ворвались в наш Нацбанк, министерства и ведомства и минимум на 60% узурпировали суверенитет Украины. Такая политика внешнего управления производится через марионеточное руководство Украины. Все, кто сидит в политических кругах и за политическими партами в парламенте, четко знают о том, что речь не идет о друзьях Украины - США и ЕС", - заявила несколько месяцев назад Тимошенко, явно намекая на Сороса и его структуры.



Впрочем, здесь просматривается очевидный политтехнологический ход, нацеленный на то, чтобы заполучить благосклонность Трампа, поскольку Сорос является одним из самых активных оппонентов 45-го президента США, финансируя "антитрамповские" акции протестов и публикации в СМИ соответствующей направленности. Этот же тезис справедлив и по отношению к экс-губернатору Донецкой области Сергею Таруте, который уже объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента и внес в программу своей партии "Основа" пункты об ограничении деятельности зарубежных НКО/НПО.



Также Тимошенко анонсирует переход к модели парламентской республики канцлерского типа. А это уже явный реверанс в сторону Вены и Берлина. Здесь, впрочем, нужно отметить, что определенные элиты ФРГ могут сделать ставку на Виталия Кличко, нынешнего мэра Киева, не утратившего президентские амбиции. Напомним, что Кличко имел наибольшие рейтинги среди оппозиционеров в конце 2013 года и рассматривался в качестве кандидата на президентский пост весной 2014 года, но вынужден был довольствоваться лишь должностью киевского градоначальника.



Контакты с американским посольством в Киеве поддерживает ориентированный на электорат Юго-Востока "Оппозиционный блок", чьи лидеры за последние годы проводили встречи и с Викторией Нуланд, и с Куртом Волкером, и с Джоном Болтоном. Впрочем, необходимо понимать, что, вне зависимости от конфигурации следующей украинской власти, которая сложится по итогам выборов президентских и парламентских (они могут стать даже более важными в силу формы государственного правления Украины), Киеву придется в первую очередь выстраивать отношения именно с Вашингтоном.



Единственный украинский политик, который не зависит от позиции США и не коммуницирует с американским посольством в Киеве, - это выступающий против модели внешнего управления Украиной Виктор Медведчук, коего Вашингтон считает своим главным оппонентом среди украинского политического класса, введя против него санкции еще в 2014 году. Это, впрочем, не помешало росту политического влияния оппозиционного политика за годы, прошедшие после Евромайдана.



Это влияние может вырасти еще больше по итогам парламентских выборов 2019 года, вплоть до перспектив занять высокие должности в системе исполнительной либо законодательной власти, поскольку Медведчук принял решение поддержать партию "За жизнь", в результате чего ее рейтинги выросли, позволив войти в топ-3 наиболее популярных партий Украины.



Пока достаточно пассивно на украинском направлении в контексте выборов ведет себя Евросоюз. Ближе к выборам эта ситуация может несколько измениться, но сейчас очевидных кандидатов, которые смогут заполучить полноценную поддержку Брюсселя, не просматривается.



Возможно, ближайшие избирательные кампании на Украине будут уникальными в том значении, что ключевые западные игроки дистанцируются от прямой поддержки тех или иных кандидатов, взяв на себя лишь роль модератора с целью не допустить явных фальсификаций. Впрочем, цена поражения в 2019 году будет необычайно высокой, потому нельзя исключать, что даже внимание Запада к украинским выборам не обезопасит их от многочисленных нарушений.