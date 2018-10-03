Госкомрелигии Киргизии отказывается регистрировать тенгрианство - исконную религию кыргызов

22:06 04.10.2018

В ГОСКОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ ТЕНГРИАНСТВО - ИСКОННУЮ РЕЛИГИЮ КЫРГЫЗОВ



В Государственном комитете по делам религии отказываются регистрировать тенгрианство как религию. Об этом 4 октября на пресс-конференции в АКИpress сообщили 3 представителя организации "Тенирчилик".



По словам участника пресс-конференции Райымадана Айылчиева, еще в 2012 году было обращение в Госкомитет, но процедура регистрации не состоялась. "В 2016 году было собрано более 2 тысяч подписей, но все равно не стали регистрировать. Причину объяснили тем, что может возникнуть межэтническое разногласие", - сказал он.



Другой участник Куванычбек Тезекбаев заявил, что в Госкомрелигии игнорируют решение суда. "Межрайонный суд города Бишкек в 2014 году принял решение признать тенгрианство религиозной организацией. Но решение еще не выполнено", - сказал К.Тезекбаев.