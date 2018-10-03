 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.10.2018
22:10  Гульнару Каримову отпустили в Дубай?
22:06  Госкомрелигии Киргизии отказывается регистрировать тенгрианство - исконную религию кыргызов
21:27  Владимир Путин и Си Цзиньпин моделируют карту Евразии, - Libеration
20:35  УкрВыборы. Порошенко и Тимошенко готовы драться "до последней капли крови", - Д.Гаевский
20:27  Экс-хоким Ташкента Р.Усманов возглавил Юнусабадский район столицы
20:23  Неприкосновенность экс-президента Кыргызстана признали неконституционной
20:13  Казахстан отсудил за нереализованный Карачаганак у Консорциума Eni, Shell, Chevron, Лукойл $1,7 млрд, - уверяет министр Абаев
20:08  Из обмундирования РосАрмии убирают шапку-ушанку. Дайте Шойгу треуголку!
19:41  В Туркменистане на сбор хлопка мобилизованы солдаты срочной службы
19:37  Комил Алламжонов ушел. Мирзиеев опять меняет пресс-секретаря
19:31  Аркадаг засел в засаду на границе в ущелье Копетдага. Ждать талибов
19:08  Таджикистану ВБ рекомендует ограничить рождаемость в целях борьбы с бедностью
19:06  На каждого гражданина Кыргызстана приходится по $735 государственного долга
19:00  Говновозы, ковры, паруса, туалетная бумага. Что еще нелепого закупают кыргызские чиновники, - 24.kg
15:22  В вертолетной катастрофе погиб замгенпрокурора России Карапетян. Поохотился...
15:11  Новым президентом ФИДЕ стал бывший российский вице-премьер А.Дворкович
15:04  В ФРГ затравили юную поэтессу Иду Мюллер за анти-мигрантский стих
15:01  Foreign Affairs: Ядерная бомба КНДР может принести мир и стабильность
14:59  Strategist: Кризис в ЮАР скажется не только на Африке, но и на всем мире
14:58  Atlantic: Стратегия максимального давления США потерпит неминуемый крах
14:56  Территории агрессивных зомби и Новая фаза третьей мировой войны, - А.Жилин
14:54  Сможет ли Россия создать надежную систему ПВО в Сирии, - А.Шарковский
14:35  В Туркменистане продолжаются перебои с продажей муки и хлеба
12:02  Публиковавшую откровенные снимки "Мисс Ирак" Тару Фарес застрелили в Багдаде
09:59  В Кыргызстане школу не посещают свыше 2000 детей. Оно им надо? - "Марал"
09:04  "Эйр Кыргызстан" будет продан Китаю? - Багыт.kg
09:01  МИД Великобритании Хант обвинил Россию в совершении кибератак по всему миру
08:44  Нефтяной призрак нового кризиса: цена барреля отрывается от реальности, - Н.Проценко
08:37  Истинный властитель Украины живет в другой стране, - А.Бабицкий
08:33  Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка, - П.Своик
08:29  Жить/выживать? Турецкая инфляция берет венесуэльский разгон, - Е.Хвостик
08:26  Ирак решил вопрос о власти. Новые президент (Салех) и кандидат в премьеры (Абдель-Махди) устроили всех
08:23  Новый роман Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи" призывает читателя...
08:15  Вашингтон добивается изоляции Пекина. США получили право вето на договоренности с Китаем, которых желают Канада и Мексика, - "НГ"
08:13  5 триллионов рублей принес в казну России ОПЕК+, - А.Комраков
08:01  "Кумтор" намоет в Киргизии в этом году 14,15-15,55 т золота
03:01  Монгольский волк - духовный предок Чингисхана и всех монголов
Среда, 03.10.2018
23:28  Кырдепутат Канат Исаев реабилитирован по делу "о попытке насильственного захвата власти"
22:58  Зачем президент Франции Макрон обнимался с темнокожим гангстером без штанов
22:47  Дочке Пескова (пресс-секретарь Путина) грустненько в Парижике
22:45  В Алматы прибыл новый генконсул США спец по кхмерам Эрик Майер
22:40  Возле акимата Усть-Каменогорска поселились бобры. Или наоборот?
22:26  УзбПрокуратура опровергает: Гугуша (Каримова) сидит, как сидела
19:52  Талибы завалили C-130J Super Hercules в аэропорту Джелалабада: погибли 6 американцев и 5 натовцев
18:57  Эрик Земмур: Я боюсь исчезновения Франции. Ее убьют глобализация и исламская демографическая волна
18:55  Трамп - налоговый мошенник! - The Times
17:48  Россия сняла эмбарго на поставки казахстанского бензина
17:08  Тюрьма - тюремщикам. В Казахстане арестованы "высокопоставленные чиновники КУИС"
16:18  В Москве закрыли украинского экс-министра и депутата Рудьковского. За кидание камнями в окна рос-посольства
16:06  По факту мутной сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ" возбуждено уголовное дело
15:51  Популярный каз-певун Тореали затеял дебош в Алматинском аэропорту - залез без билета на рейс в Гонконг
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Гульнару Каримову отпустили в Дубай?
22:10 04.10.2018

Гульнара Каримова улетела частным рейсом в Дубай, - СМИ

Предыстория: Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору суда

Во вторник, 2 октября дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова прибыла в Дубай. Об этом сообщает радио Озодлик со ссылкой на независимые друг от друга источники и узбекских чиновников, имеющим непосредственное отношение к данному процессу.

Информацию об освобождении Каримовой из тюрьмы и ее прибытии в ОАЭ изданию подтвердили сотрудники аэропорта и гостиницы, которые 2 октября непосредственно встречали ее в Дубае.

Как говорится в документе, который был отправлен в редакцию человеком, который принимал непосредственное участие в организации поездки Гульнары Каримовой в Дубай, старшая дочь Ислама Каримова, зарегистрированная в отеле в качестве VIP-гостьи, прилетела в Дубай на частном самолете 2 октября, в 14 часов по местному времени. После этого Каримова была размещена в одном из отелей.

В справке для внутреннего использования, которую раздали сотрудникам отеля, ответственным за встречу и обслуживание Каримовой в качестве VIP-гостьи, в частности, ответственным за ее безопасность, сказано, что Каримова является старшей дочерью скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана, а также основательницей и руководителем неправительственных организаций.

Пять номеров на самом последнем этаже одного из отелей в Дубае был забронирован для Каримовой сопровождающими ее лицами на две недели.

Руководитель отдела по оказанию услуг VIP-посетителям отеля в Дубае подтвердил информацию о том, что гостья, забронировавшая пять номеров в данной гостинице, действительно является Гульнарой Каримовой. Он также добавил, что внутренняя информация относительно VIP-гостьи, также является подлинной.

Однако собеседник опроверг информацию о том, что эта гостья является старшей дочерью ныне покойного президента Узбекистана.

"После того, как лицо по имени Гульнара Каримова забронировала номера в нашем отеле, наши сотрудники вбили ее имя в поисковик Google, где первым делом появилась информация относительно дочери покойного президента Узбекистана. После этого они подготовили информацию исключительно для внутреннего использования и передали лицам, которые имели непосредственное отношение к встречи Каримовой в аэропорту. Но, насколько мне известно, поселившаяся вчера в нашем отеле женщина не является президентской дочерью, это другая Гульнара Каримова. Мы отправили письмо на электронную почту наших сотрудников и предупредили их, что в справке была написана неправильная информация", – сказал один из менеджеров отеля в Дубае.

​Он отказался говорить о гражданстве, возрасте и том, как выглядит VIP-гостья, поселившаяся в их отеле. "Могу заверить вас в том, что наша VIP-гостья не является гражданкой Узбекистана. У нее другое гражданство. Кроме того, она намного младше старшей дочери президента Каримова", - сказал в телефонном разговоре менеджер отеля в Дубае.

В понедельник Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, опубликовала в своем блоге в Instagram фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон 29 сентября. Она также написала, что "мама (Гульнара Каримова – ред.) теперь дома".

2 октября в Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли информацию о том, что Гульнара Каримова вышла из тюрьмы. "Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с законом", - сообщили в Генпрокуратуре республики.
По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538680200
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года №759
- Б. Сагинтаев провел встречу с представителями компании Lapwing Advisers
- Кадровые перестановки
- В рамкаx госпрограммы "Нұрлы жол" ведется реализация 24 проектов с охватом реконструкцией 4,6 тыс. км автодорог
- Статистика внешней и взаимной торговли ЕАЭС должна формироваться по единым правилам
- "Отдельные вопросы налогового администрирования: альтернативный налог на недропользование, горизонтальный мониторинг, реализация угля"
- Запрет на продажу лекарств без рецепта – комментарий министра
- Всемирный банк в АПК Казахстана
- Правоохранительные органы уличили КМГ в сделках с неблагонадежными партнерами
- Комментарий Россельхознадзора касательно возврата растительной продукции в Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  