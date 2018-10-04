Учебник по истории Узбекистана: опять двойка? (полемика с Ю.Флыгиным), - Ш.Эргашев

00:32 05.10.2018

ИСТОРИЯ С УЧЕБНИКОМ

Статья "Учебник по истории: опять двойка?" вызвала широкий резонанс среди историков. Публикуем один из полемических ответов.



Критикуя учебник "Всемирной истории" для 10 класса Ю.Флыгин пишет, что "на первой странице, во введении, авторы объединяют под одной тоталитарной вывеской фашизм и советскую власть".



Да, в учебнике написано: "В истории новейшего времени можно выделить три относительно самостоятельных этапа. Первый этап (1918 – 1945 годы) – начало кризиса социально-политической системы индустриального общества.



Этот кризис проявился в двух мировых войнах, социалистической и национально-освободительных революциях, установлении тоталитарных систем в Германии, Италии, Японии, СССР, обострении социальных противоречий. Содержание этого этапа составляет борьба между двумя основными моделями развития общества – либерально-демократической и тоталитарной (фашистской и советской) систем". Если господин Ю.Флыгин советскую модель развития сталинского периода считает не тоталитарной, а либерально-демократической, то это его проблема как историка.



Кстати, в российских учебниках, наряду с Германией и Италией, Советский Союз тоже причислен к тоталитарным странам и дано разъяснение сущности советской модели тоталитаризма (Например, см.: Н.В.Загладин. Всемирная история: ХХ век. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - Москва, "Русское слово", 2006. С. 96, 102 – 112.).



Что касается Эфиопии, то после ее захвата Италией в 1935 – 1936 годах, в июне 1936 года Эфиопия, Эритрея и Сомали были объединены в Итальянскую Восточную Африку и превращены в единую колонию Италии.



На карте(с. 79) разделение мира на капиталистический и социалистический лагеря даны условно и указанные страны шли по социалистическому пути развития.



Ю.Флыгин пишет о лживости утверждения авторов учебника о том, что "после Мюнхенского соглашения временно совпали интересы СССР и Германии, не желавших вести войну на два фронта. Это привело к заключению 23 августа 1939 года советско-германского пакта о ненападении". Но то, что Германия, взяв курс на осуществлении программы завоеваний в Европе, стремилась обезопасить себя от войны на два фронта и Гитлер ради этого готов был обещать что угодно Сталину– исторический факт. В это время СССР усиленно готовился к войне, строил оборонительные линии, перевооружал армию и для полной готовности ему необходимо было время. Договор с Германией дал возможность Советскому Союзу лучше подготовиться к войне. В этом отношении интересы этих двух стран временно совпали. В чем тут лживость утверждения авторов учебника?



Господин Ю.Флыгин пишет, что "Советский Союз пошел на подписание договора только после того, как страны Запада, уже имевшие договоры о дружбе с Германией, отказались от советского предложения о создании системы коллективной безопасности".



Это, говоря словами самого Ю.Флыгина, лживое утверждение, потому что, переговоры между Великобританией, Францией и СССР о заключении договора взаимопомощи, несмотря на то, что они проходили медленно, были прекращены лишь после заключения советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 года. Также тайное соглашение о разделе Польши по этому договору является фактом, признанным большинством историков, в том числе российскими.



Ю. Флыгину, по всей видимости, неизвестно, с каким глубоким уважением и почтением в Узбекистане относятся к участникам Великой Отечественной войны. В этой войне, наравне с другими, участвовали и наши деды и отцы, чем гордится узбекский народ. И эта гордость воспитывается в школе, в том числе и на уроках истории. В связи с тем, что более подробно о событиях Великой Отечественной войны рассказывается в учебнике по истории Узбекистана и невозможности описать все в учебнике по всемирной истории объемом в 144 страницы (34 часа), охвачены, к сожалению, только самые важные международные события.



Возникает подозрение, что Ю. Флыгин использовал для критики несколько иной источник, а не подлинный вариант учебника. Названия государств Сенегал, Габон, вопреки утверждению автора статьи, в учебнике написаны правильно, а "Белу-Гризонте…, Ванжер…, Дор-ус-Салям", о которых говорит Флыгин, в учебнике вообще не упоминаются.



Приведем еще одно высказывание Ю.Флыгина: "Так же нечестно… утверждать, что Советский Союз, якобы, не был заинтересован в мирном развитии событий в Китае".



Это утверждение, как и некоторые другие, вырвано из контекста. Ю.Флыгин забыл упомянуть, что в учебнике рассказывается о посредничестве СССР и США в установлении перемирия в Китае, что "в мире разгоралась "холодная война", и "СССР и США теперь не были заинтересованы в мирном развитии событий в Китае", где к тому времени "ухудшались отношения между коммунистами и гомьиндановцами" и разразилась гражданская война.



"Уместно ли в школьном учебнике упоминать о "нечленораздельной речи Л.И.Брежнева" говорит автор статьи. Он опять "забыл" упомянуть, что речь идет не столько о манере выступления бывшего Генсека, а о стыде и горечи населения за действительно ВЕЛИКУЮ СТРАНУ, которую он представлял.



Интересна позиция Ю.Флыгина по отношению к ГКЧП. Он, по всей видимости, считает, что чрезвычайное положение было введено консти­туционным, законным путем. Разве это не было, по своей сути, заговором, действия которых даже Б. Ельцин назвал антиконституционными?



Ю.Флыгин также пишет, что "в этом учебнике, как и в некоторых других, чувствуется стремление узбекских авторов всячески негативно характеризовать Советский Союз. Очевидно, они забывают, что Узбекистан был частью Советского Союза, его представители были во всех структурах высшей власти. И Узбекистан разделяет ответственность за все процессы и события в жизни Союза".



Что касается ответственности, то хочу напомнить, инициатором развала СССР было руководство России во главе с Б.Ельциным, и Россия считает себя правопреемницей СССР.



Что касается орфографических ошибок, то необходимо признать, что учебники пишутся на узбекском языке, а в издательствах существует проблема кадров, часто отсутствуют квалифицированные переводчики и редакторы.



Шухрат Эргашев,

кандидат исторических наук



4.10.18