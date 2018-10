"Мне повезло, что у меня 8-й мужской размер...". Все больше американских мужчин носят шпильки.., - Daily Beast

00:44 05.10.2018

4 октября 2018 г.

Элейна Демопулос | The Daily Beast

Все больше мужчин носят шпильки - если им удается найти пару своего размера

По мере того как мода становится все менее привязанной к гендеру, остается одна проблема - как мужчинам найти подходящие шпильки, пишет журналистка The Daily Beast Элейна Демопулос.



"Шаобо Хан надел свои первые каблуки в 11 лет. Точнее, это были не его каблуки - он стянул их у своей матери, чтобы "расхаживать по дому, пока никого нет". Хан думал, что мальчики не должны носить каблуки, поэтому он старался играть с ними наедине", - повествует Демопулос.



Годы спустя Хан пошел в Forever21 покупать свои первые настоящие каблуки. "Мне повезло, что у меня 8-й мужской размер, который соответствует 10-му женскому. Другим не так посчастливилось. Если у них нога больше моей, найти что-то по размеру практически невозможно", - поделился Хан.



Если бы нога у юноши была больше, он мог бы найти шпильки в магазинах дрэг-культуры, но это существенно ограничило бы его возможности в стиле: там можно найти шпильки с шипами и леопардовые лодочки, но не сдержанные каблуки на каждый день.



"Хан вырос и стал графическим дизайнером. Заодно он руководит линией феминной обуви Syro вместе со своим деловым партнером Генри Бэем. Эта бруклинская компания продает каблуки и ботинки мужских размеров с 5-го по 14-й", - говорится в статье.



На прошлой неделе итальянский дизайнер Франческо Руссо запустил не предназначенную для конкретного пола линейку шпилек в размерах с 35-го по 45-й. "Это не полемика, это не политика, - сказал он Vogue. - Просто так развивается общество. Я считаю, это наш человеческий долг - производить продукт в ответ миру".



"Цисгендерных женщин поощряют носить каблуки. Если верить стереотипам из романтических комедий, среднестатистическая девушка по сути живет на лакированных черных шпильках, - отмечает автор статьи. - Нельзя то же самое сказать о людях, преподносящих себя как мужчин. Даже в Нью-Йорке, городе, где можно прилюдно рыдать в метро и тебя не побеспокоят, люди открыто пялятся на мужчину на каблуках. Они будут освистывать его, ухмыляться, в открытую делать фото". "Это действительно трудно - предпочесть самовыражение личному пространству и безопасности", - признал Хан.



По словам стилиста Уильяма Грейпера, развитие онлайн-торговли позволило брендам обслуживать более широкий круг клиентов. "У Zara, Topshop, Aldo, Steve Madden и даже у Jimmy Choo есть размеры вплоть до 42-го или 43-го, но только онлайн", - сказал он.



Но не испортит ли коммерциализация достижения небольших брендов, принадлежащих квирам? "Мы опасаемся, что мейнстримная индустрия видит в нас источник заработка, - сказал Хан. - Но это сложно, ведь в то же время мне хотелось бы, чтобы каблуки стали более доступными для всех".



Источник: The Daily Beast