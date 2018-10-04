 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина мешает оружейному бизнесу РФ и Индии, - В.Мухин
08:50 05.10.2018

Дели не торопится с покупкой российских фрегатов

Россия и Индия продолжают в целом успешно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. И эта тема стала основной в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели. Подписание контракта о поставках Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в составе пяти полков на сумму более 5 млрд долл., конечно, серьезный успех Москвы. В итоге суммарный объем военно-технического сотрудничества с Индией за период с 2012 года вырос почти в полтора раза.

Индийские руководители не испугались возможных санкций со стороны США, которые Вашингтон решил вводить против стран, участвующих в военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

Однако ложку дегтя американские санкции все же внесли. Ввиду того, что ранее контракты Москвы с Дели оплачивались в долларах, платежи в американской валюте со стороны Индии по некоторым оружейным контрактам с РФ в последние месяцы, по данным СМИ, оказались заморожены. Но, как сообщил две недели назад заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, выход из этой ситуации: "Это переход на расчеты в национальных валютах... Нас интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. На долларе свет клином не сошелся".

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что при расчетах за поставку в Индию комплексов С-400 может быть применена клиринговая схема. "Также не исключено создание банка, подобного тому, что существует для расчетов Индии с Ираном, – отмечает эксперт. – Но в любом случае эта оружейная сделка сыграет важную роль для поддержания экономики РФ и предприятий, которые производят ЗРС подобного типа". Пухов обращает внимание на то, что рынок вооружений Индии является одним из самых больших в мире и, конечно, тут присутствует конкурентная борьба между странами. Россия пока в этой борьбе не проигрывает, даже несмотря на введенные со стороны США санкции.

"Россия поставляет Индии помимо средств ПВО авиационную, морскую технику, вооружения для сухопутных войск и т.п., а также организует совместные предприятия по их выпуску, – отмечает эксперт. – Но было бы несправедливо говорить о том, что введенные против РФ санкции не мешают оружейному бизнесу. Скажем, между Москвой и Дели заморозилась сделка по покупке четырех фрегатов проекта 11356 для нужд ВМС Индии, поскольку энергетические установки для этих кораблей производит пока только Украина. Эта страна после 2014 года, когда прекратила военно-техническое сотрудничество с Москвой, "отобрала" у нее ряд контрактов по обслуживанию произведенных в РФ вертолетов, военных кораблей, поскольку двигатели, них также украинского производства. Однако для России это несмертельно. Подобные меры побуждают российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивать собственное производство военной продукции. И это в будущем, конечно, положительно скажется на системе ее военно-технического сотрудничества".

Как сообщил недавно индийский ресурс Indian Defens News, Украина и Индия готовятся создать совместное предприятие по восстановлению силового оборудования кораблей индийского военного флота с участием индийской Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) и украинского предприятия "Зоря-Машпроект" (Николаев). Именно силовыми установками этого предприятия оснащались до 2015 года современные российские фрегаты проекта 11356. Их ранее уже закупала Индия. Кроме того, по данным Indian Defens News, в составе ВМС Индии имеются 34 военных корабля, построенных на российских (советских) верфях и оснащенных украинским энергооборудованием.

Весной 2018 года пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила, что глава компании Павел Букин обсуждал с командующим ВМС Индии адмиралом Сунилом Ланбой вопросы развития индийских ВМС. "В частности, речь шла о продолжении поставок и налаживании совместного производства газотурбинных двигателей, обслуживания украинскими специалистами авианосца "Викрамадитья", построенного в свое время корабелами судостроительного завода Николаева", – сообщила пресс-служба. "Викрамадитья" – это бывший советский и российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", действительно построенный на верфях Николаева. Но затем он был выкуплен Индией у РФ и подвергся глубокой модернизации на российском предприятии "Севмаш". Считается, что "Викрамадитья" – удачный проект российского ОПК, правда, двигатели для корабля были произведены в Украине.

Помимо военного флота Индии, по данным украинских СМИ, Киев участвует в модернизации других видов вооружений. "На данный момент между Украиной и Индией действуют 400 контрактов. А наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются модернизация индийских танков, бронетехники, радаров и средств ПВО, обслуживание индийских самолетов, вертолетов и т.д.", – сообщает Defense News.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
5 окт. 18

Источник - ng.ru
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