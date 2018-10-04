Киргизия хочет продавать воду соседям, - "НГ"

08:52 05.10.2018

Бишкек предлагает странам Центральной Азии совместно использовать энергоресурсы



Киргизия на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая проходит в Бишкеке, поставила ряд вопросов о будущем Центральной Азии. В частности, речь шла об угрозе терроризма на территориях, граничащих с Афганистаном, конфликтах на границе стран региона, а также отсутствии единой позиции по использованию водных ресурсов.



В Бишкеке впервые проходит осеннее заседание ПА ОБСЕ. В мероприятии принимают участие более 150 парламентариев из 46 стран Европы, Азии и Северной Америки. Заседание посвящено теме "Содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами".



Отношения между Киргизией и ОБСЕ в период президентства Алмазбека Атамбаева заметно ухудшились. Бишкек негативно отреагировал на выступление в БДИПЧ ОБСЕ пожизненно осужденного "за разжигание межэтнического конфликта 2010 года" экс-депутата киргизского парламента Кадыржана Батырова и понизил статус представительства организации из Центра ОБСЕ до Программного офиса.



Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев в своем выступлении в четверг отметил, что отсутствие доверия между странами ОБСЕ мешает успешному сотрудничеству и решению проблем в рамках организации. Он призвал "сообща решать все проблемы".



Для стран Центральной Азии Абдылдаев предложил активизировать работу в использовании водных ресурсов в рамках соглашения 1998 года. По его словам, сложившаяся практика использования водноэнергетических ресурсов в Центрально-Азиатском регионе не отвечает национальным интересам республики. Поэтому Киргизия предлагает Казахстану, Таджикистану и Узбекистану возобновить совместное использование водных и энергоресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья на основе компенсационных механизмов. "Межправительственное соглашение между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном об использовании водноэнергетических ресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья от марта 1998 года успешно работало вплоть до 2006 года и до сих пор является юридически действующим. Мы предлагаем совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество на его основе", – заявил Абдылдаев.



Киргизский эксперт Кубат Рахимов пояснил "НГ", что существующая система компенсаций в сфере гидроэнергоресурсов несовершенна. В Бишкеке считают, что страны верховий рек Амударьи и Сырдарьи – Киргизия и Таджикистан – недополучают необходимых денежных или иных ресурсов в качестве компенсации за обеспечение данных стоков. Например, Киргизия из всего объема стоков использует только 20%. Остальное поступает на территории соседних государств. Есть претензии к странам низовий – Узбекистану и Казахстану – в том, насколько они нерационально используют воду. "Нарушен водноэнергетический баланс. Киргизия и Таджикистан недополучают если не деньгами, то помощью во время осенне-зимнего сезона, как это было в советское время, – газом, теплом, электроэнергией. Второй момент – финансовое участие в эксплуатации гидротехнических сооружений. Киргизия и Таджикистан, с одной стороны, а Узбекистан, Казахстан – с другой – должны вкладываться в гидроэнергетику региона", – сказал Рахимов. Эксперт считает, что либо надо воссоздавать советскую схему, либо восстанавливать центральноазиатское энергетическое кольцо.



По мнению Рахимова, в регионе есть ряд спорных моментов, которые требуют дополнительного изучения. Один из них – проект CASA-1000 - проект по переброске киргизской и таджикской электроэнергии в Афганистан, Пакистан и Индию в летний период. Остается открытым вопрос о его целесообразности, поскольку Афганистан, заключив двусторонние соглашения с Таджикистаном и Ираном, отказался от закупок электроэнергии CASA-1000. При этом он хочет получать деньги за транзит электричества.



Другой – Международный фонд спасения Арала. Киргизия приостановила свое членство в этом фонде. "Бишкек не считает целесообразным участвовать в спасении Арала, поскольку никто из стран региона не помогает Киргизии в водноэнергетическом балансе. В Бишкеке считают, что львиная доля водных потерь Арала – это головная боль, создаваемая сельским хозяйством и городским водоснабжением Узбекистана и Казахстана. Эти страны нерационально подходят к использованию водных ресурсов. Увязывается вопрос спасения Арала с созданием балансирующего механизма для Киргизии и Таджикистана", – пояснил Рахимов.



И, наконец, строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане и предстоящее строительство атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане. Как эти объекты повлияют на регион? По мнению Кубата Рахимова, для региона актуально решение вопроса прокладки водоводов. По данным ООН, Центральная Азия к 2020 году ощутит серьезную нехватку питьевой воды. Уже сейчас около 20% населения живут на землях, малопригодных для сельского хозяйства именно из-за дефицита воды. "Систему переброски воды апробировали Израиль, Турция, Китай. За счет этих водоводов можно перебрасывать огромные массивы воды. Причем без потерь", – отметил эксперт. При этом он считает, что, как только вопрос прокладки водоводов будет решен, актуальным автоматически станет вопрос цены воды. "Кто платит и по каким тарифам – международным или внутренним? Вопрос переброски воды затронет структуру экономики всех стран, вовлеченных в этот проект. При этом ситуация может усугубиться. Поэтому оставить все как есть – не самый худший вариант", – отметил Рахимов.



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



4 окт. 18