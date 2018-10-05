 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: США сохранили войска в Сирии для оправдания войны с Ираном?
09:04 05.10.2018

Несмотря на то, что российские и иранские солдаты, как правило, расположены в более восточных и южных районах Сирии, чем американские войска, возможность военного столкновения не кажется столь невероятной

Сирийская семилетняя гражданская война, вероятно, находится на своей финальной стадии. Под контролем боевиков осталась одна-единственная провинция. Президент Сирии Башар Асад при поддержке России и Ирана продолжает восстанавливать контроль над страной. Остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли практически всю ранее подконтрольную территорию, пишет Бонни Кристиан в статье для американского издания The Hill.

Для завершения финального наступления сирийских войск на провинцию Идлиб потребуется некоторое время, но Дамаск, несомненно, одержит победу. Что же тогда будут делать Соединенные Штаты? В настоящий момент в Сирии находятся около 2 тыс. американских солдат. Вашингтон им приказал сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оказывать поддержку сирийским ополченцам. Несмотря на заявления Трампа о предстоящем выводе американских войск из Сирии, пока нет никаких признаков того, что вывод войск состоится в ближайшее время. "Мы не собираемся указывать точные сроки", - заявил в июне 2018 года пресс-секретарь натовской коалиции полковник Томас Вейл. Возможно, США готовятся к очередной бессрочной оккупации. Международную террористическую организацию, такую как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нельзя просто взять и уничтожить, даже если бы это получилось, могла бы появиться новая террористическая организация.

С другой стороны, попытки Вашингтона решить нерешаемую антитеррористическую задачу в Сирии не принесут никакой пользы для национальной безопасности США и самих граждан Сирии. Сохранение военного присутствия США в Сирии ставит Вашингтон под угрозу войны с Ираном и даже с Россией.

В этот понедельник, 1 октября, иранские силы запустили шесть баллистических ракет на востоке Сирии. На ракетах были написаны стандартные политические лозунги Тегерана: "смерть Америке", "смерть Израилю" и "смерть дому Сауда". Иран нанес ракетный удар по боевикам, которые предположительно причастны к нападению на иранский военный парад в сентябре этого года. Ракеты упали в пяти километрах от войск США. Ни один американский солдат не пострадал, но риск все же был. Зачем Вашингтону так рисковать?

Несмотря на то, что российские и иранские солдаты, как правило, расположены в более восточных и южных районах Сирии, чем американские войска, возможность военного столкновения не кажется столь невероятной. Москва дважды предупреждала Вашингтон о проведении операций вблизи военных объектов США, Пентагон отвечал увеличением своего присутствия в указанных районах.

Как сообщалось, десятки граждан России были убиты в результате ударов истребителей США в начале 2018 года. Сирийские силы ПВО случайно сбили российский самолет, пытаясь нанести ответный удар по израильским истребителям. С другой стороны, США одновременно поддерживают как Турцию, так и сирийских курдов, которые воюют между собой. В целом Сирия - это очень опасное место, где высока вероятность военного просчета, который может привести к широкомасштабному конфликту, который никому не нужен. Силы США, России, Ирана, Турции, Израиля, Сирии, а также боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок можно отличить друг от друга, но в условиях постоянных боев это не всегда можно сделать. Следовательно, чем дольше Вашингтон сохраняет свое безрассудное и ненужное военное присутствие в Сирии, тем более вероятным становится столкновение с Ираном или Россией.

Смерть американских солдат от рук иранских военных, даже несмотря на то, что нападение могло бы быть непреднамеренным, может стать серьезным предлогом для таких правительственных деятелей, как советник по национальной обороне США Джон Болтон, для оправдания военной кампании против Ирана. Болтон уже ясно дал понять, что он стремится к смене режима в Тегеране. Военное присутствие США в Сирии как раз может предоставить повод для такого конфликта, который перерастет в третью войну в Персидском заливе.

"Помимо явной незаконности военного пребывания в Сирии в течение длительного времени (военное развертывание в Сирии не было санкционировано конгрессом), самым поразительным является то, что это военное присутствие США в Сирии не имеет ничего общего с необходимостью обеспечения безопасности США или их союзников", - пишет Дэниел Ларисон в американском журнале The American Conservative.

Сохранение военного присутствия США в Сирии может предоставить хороший повод для начала войны с Ираном. Лучшим способом избежать возможности данного конфликта и других непредвиденных последствий является вывод американских войск из Сирии как можно быстрее.
Максим Исаев
5.10.18

Источник - regnum.ru
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