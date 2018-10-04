Умер от инфаркта П.Рахманов - в 2010-м самопровозглашенный аким Джалал-Абадской области Киргизии

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10:22 05.10.2018
13:58, 04 октября 2018
В Джалал-Абаде скоропостижно скончался Пайзуллабек Рахманов
В Джалал-Абаде на 62-м году жизни скоропостижно скончался Пайзуллабек Паязбекович Рахманов, экс-директор Госагентства по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве Кыргызской Республики. Причиной смерти стал инфаркт.
Пайзуллабек Паязбекович Рахманов родился 5 января 1956 года в селе Гава Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
Пайзуллабек Рахманов получил два высших образования - в КСХИ имени К.И.Скрябина и Кыргызско-Российской юридической академии. В 1970-х годах начав трудовую деятельность старшим инспектором Госсельтехнадзора Ноокенского райсельхозуправления и пройдя все этапы карьеры от инженера до руководителя, П.Рахманов в 2005-м стал акимом Свердловского района мэрии Бишкека, а в 2008-м назначен директором Государственного агентства по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве Кыргызской Республики.
Пайзуллабек Паязбекович был опорой для своих родителей, верным супругом, любящим отцом и дедушкой.
Добрая память о Пайзуллабеке Рахманове навсегда останется в сердцах его 8 детей и 19 внуков.
Он навсегда остается в наших сердцах верным другом и мудрым советчиком, всегда готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации. Помним, любим, скорбим.