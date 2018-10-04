Узбекистан ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Гульнары Каримовой ($1,6 млрд)

10:29 05.10.2018

Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с правоохранительными органами Великобритании по вопросу возвращения активов Гульнары Каримовой, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"В среду управление по борьбе с мошенничеством Великобритании сообщило, что намерено конфисковать несколько объектов недвижимости, связанных с Г. Каримовой. В частности, судебный иск касается ряда активов, в том числе 3-х объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает управление, приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Г. Каримовой", - говорится в сообщении в пятницу.



"В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Г. Каримовой", - приводит ведомство слова главы пресс-службы генеральной прокуратуры Сурайе Рахмоновой.



Напомним, что в августе 2015 года старшую дочь первого президента Узбекистана Г. Каримову суд приговорил к 5 годам "ограничения свободы" по обвинению в вымогательстве, хищениях и уклонении от уплаты налогов.



Позже, как сообщило надзорное ведомство, в отношении Г. Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.



Г. Каримова, по версии следствия, с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более $1,3 млрд, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков. На территории Швейцарии, утверждается далее, находятся денежные средства в размере $777,8 млн.

Общая сумма ущерба, причиненного государству и гражданам, по двум уголовным делам против Г. Каримовой, отмечается далее, составляет 1,27 трлн сумов, $1,6 млрд и 26,1 млн евро.