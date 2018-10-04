Рахмон в Токио очаровывает Шиничи Китаоку

10:31 05.10.2018

Э. Рахмон обсудил в Токио привлечение японских инвестиций в экономику Таджикистана



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Японию обсудил привлечение японских инвестиций в экономику Таджикистана, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.



"Президент Эмомали Рахмон встретился накануне с руководителем Агентства по международному развитию Японии (JICA) Шиничи Китаокой", – сообщает пресс-служба главы государства.



В рамках двусторонних отношений отмечалась важность развития сотрудничества в частном секторе, экономической, социальной, финансовой и гуманитарной сфере, реализация специальных проектов, привлечение японских инвестиций в экономику республики, создание Фонда инвестиций Японии и предоставление льготных кредитов.



Стороны обменялись мнениями по реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, согласованию двусторонних стратегий для реализации приоритетных целей различных отраслей, особенно трех основных направлений – достижение энергетической независимости, выход из коммуникационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана.