Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака приговорили к 15 годам тюрьмы (аркадагам на заметку)

10:41 05.10.2018

Бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака, возглавлявшего страну с 2008 по 2013 год, приговорили к 15 годам тюрьмы за растрату средств бюджета. Об этом 5 октября информирует агентство Yonhap.



Помимо лишения свободы, бывшему южнокорейскому лидеру предстоит выплатить штраф в размере 13 млрд вон ($11,5 млн).



В ходе заседания суд установил, что 76-летний политик де-факто владели компанией DAS, зарегистрированной на имя его брата. Кроме того, Ли Мен Бак признан виновным в получении $5,85 млн от компании Samsung Electronics в видео оплаты гонорара адвокату за участие в судебном процессе в США, связанном с компанией DAS. Глава фирмы обвинялся в уклонении от уплаты налогов.



Всего в апреле экс-лидеру Южной Кореи было предъявлено 16 пунктов обвинения, а 5 октября суд признал его виновным по 7 пунктам. Сам Ли Мен Бак не присутствовал на заседании суда. Изначально прокурор требовал 20 лет лишения свободы для подсудимого.



В августе бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе продлили на год срок тюремного заключения, теперь он составляет 25 лет. Кроме того, экс-лидер должна выплатить $17,8 млн штрафа.