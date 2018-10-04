 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Диктатура либерализма, - А.Русин
11:05 05.10.2018

Считается, что либерализму чужда всяческая диктатура, потому что либеральное общество свободное и открытое, в нем защищаются права и свободы человека, личность в либеральном государстве превыше всего, либеральное государство не диктует человеку, чем заниматься, что говорить, о чем думать и как вообще жить.

Либеральное государство не насаждает обществу идеологию, обеспечивает свободу предпринимательства, свободу торговли, свободный выбор профессий, право свободно распоряжаться частной собственностью.
Либерализм - это как бы антипод диктатуры.

Однако на самом деле либерализм как антипод диктатуры - это миф. Либерализм на практике не только не избавляет общество от диктатуры, но и наоборот формирует ее, порой в самых жестоких и циничных формах.
Диктатура является неотъемлемой частью либерализма и его производной, порождением, конечным продуктом.
На начальном этапе обилие свободы и отсутствие контроля над обществом со стороны государства ведет к беспорядку и беспределу, который мы видели в России 90-х годов.
По мере наведения порядка со стороны государства и коммерческих структур, которые делят между собой политику и экономику, а также медиа-пространство страны, количество прав и свобод, экономических и политических возможностей для большинства населения стремительно сокращается. Большая часть ресурсов оказывается сосредоточена в руках меньшинства, которое в период "безудержного либерализма" успело приобрести и сохранить за собой власть и собственность, сферы влияния, средства производства и сырьевые ресурсы.

В конце-концов либерализм становится номинальным, бумажным.
Большая часть населения оказывается загнана в жесткие рамки обязательств, в первую очередь финансовых и экономических - нельзя потерять работу, потому что необходимо платить по кредитам, нельзя открыть собственное дело, не имея капитала и деловых связей и так далее.
Закон допускает многое, но реальность позволяет крайне мало.
Так происходит и в политике - закон допускает баллотироваться на выборные должности, но без поддержки крупных политических сил и средств массовой информации путь в большую политику заказан.
Так происходит и со свободой слова - говорить может каждый, но по-настоящему услышан будет лишь тот, кто владеет средствами массовой информации, а это очень узкая группа лиц.
Де-юре - либерализм, де-факто - диктатура.
При либерализме политика, экономика и средства массовой информации рано или поздно оказываются в руках такой же узкой группы лиц, как и при обычной диктатуре правого или левого толка.
Узкая группа лиц начинает диктовать обществу свои правила - кредитные, финансовые, экономические, политические. Эта группа лиц формирует общественное мнение, а значит управляет и мыслями людей, устанавливает диктатуру не только в политике и экономике, но и в головах.
Образ жизни большинства тоже оказывается сформирован узкой группой лиц, потому что от их кредитной, финансовой и экономической политики зависит, чем вынужден заниматься человек, чтобы иметь возможность оплачивать жилье, еду, обучение, медицинские услуги.

И в отличие от левой или правой диктатуры, при которой элита действует с позиций идеологии - социалистической или национальной - при диктатуре, возникающей в либеральном государстве, элита действует исключительно в личных интересах, которые ставятся выше интересов общества.
Диктатура либерализма - худшая из диктатур.
Диктатура либерализма - это диктатура узкой группы лиц и принадлежащих им корпораций, которые действуют только в своих интересах, пренебрегая интересами страны и народа.
Либерализм порождает диктатуру наиболее алчных и тщеславных эгоистов, между которыми рано или поздно оказывается поделена большая часть всех экономических, политических и медиа-ресурсов страны.
Сегодня мы можем наблюдать эту ситуацию в России.
Но не только в России либерализм порождает диктатуру - так происходит в большинстве стран, включая те страны Запада, которые считаются образцами либеральной системы.

Так, политическая система США монополизирована уже более ста лет, ни одна партия кроме республиканской и демократической не побеждала на выборах, ни один независимый кандидат не набирал на выборах президента даже десяти процентов голосов. Финансовая система США тоже монополизирована - она принадлежит ФРС, частной банковской структуре. И пусть вас не обманывает высокий уровень жизни в США - во-первых, он высок далеко не у всех, а во-вторых, это в значительной степени обеспечено тем, что Соединенные Штаты, пользуясь своей долларовой системой, паразитируют на всем мире.
Другой пример - Германия, ее политическая и экономическая система тоже монополизирована несколькими партиями и финансово-промышленными группами. Действуют ли они в интересах народа - можно видеть по наплыву мигрантов. И немецкий народ, который давно уже недоволен проводимой политикой, ничего не в силах сделать.
Можно также вспомнить историю Германии 30-х, когда Веймарская республика, будучи типично либеральным государством, быстро превратилась в Третий Рейх, что стало прямым следствием либерализма, позволившего захватить власть группе лиц с нацистскими идеями.

Можно рассмотреть в качестве примера Францию и ряд других стран.
Либерализм неизбежно порождает диктатуру, вопрос лишь в том, как быстро это происходит и как конкретно эта диктатура выглядит.
Молодой и незрелый либерализм ведет к тому, что при ослабленном контроле со стороны государства возникает беспорядок, в котором одни свободные люди начинают грабить и эксплуатировать других, как было в России 90-х или в США 20-х. Это тоже своего рода диктатура, только низовая, распределенная по всему обществу - диктатура, при которой уличные банды устанавливают свои порядки (то есть диктат) в пределах контролируемых ими кварталов.
Созревший и окрепший либерализм - это диктатура узкой группы лиц и принадлежащих им корпораций, которые определяют кредитную, финансовую, экономическую и информационную политику всей страны, тем самым диктуют большинству, чем заниматься и как жить, о чем думать, чего хотеть, к чему стремиться.
Вызревший либерализм быстро трансформируется в полноценную диктатуру вроде той, которая возникла в Германии 30-х с приходом к власти нацистов.
По другому и быть не может.

Человек, которому либеральная система даровала свободу и с которого сняла контроль государства, в большинстве случаев будет стремиться к тому, чтобы поменьше работать и побольше получать, чтобы взять себе побольше предоставленной свободы, занять в свободной системе наиболее выгодное положение, ухватить кусок побольше и не выпускать его из рук.
В результате дарованную либеральным государством свободу общество неизбежно превращает в диктатуру, тем или иным способом, с той или иной степенью цинизма и жестокости.

Если свободные люди не начинают эксплуатировать друг друга и не устраивают внутренней диктатуры, они устраивают внешнюю - так поступили американцы, установив контроль над большей частью мира.
Внутренняя свобода в США обеспечивается за счет внешней диктатуры.
Вашингтон диктует свою экономическую и политическую волю другим странам, навязывает всему миру свое мнение - это тоже разновидность диктатуры.
Иного при либерализме не дано.
Свобода человека должна быть обеспечена ресурсами, иначе в этой свободе не больше смысла, чем в свободе неимущего бродяги или заблудившегося в пустыне скитальца.

Но откуда свободным людям взять ресурс, если государство предоставило им самим определять свои занятия и устранилось от вопросов организации и контроля труда, распределения работы, средств производства и ресурсов?
Свободные люди, предоставленные сами себе, могут получить ресурс, который им необходим для того, чтобы полной грудью вдохнуть свободу, либо друг у друга, установив внутреннюю диктатуру большей или меньшей жестокости и организованности, либо у людей из другой страны, установив диктатуру своей либеральной системы над другими, менее либеральными или вовсе нелиберальными, как это сделали США и отчасти страны Западной Европы над остальным миром.
Именно такой оказывается либеральная система на практике - она дает обеспеченную свободу успешному меньшинству за счет менее успешного большинства, которому либерализм дает новую диктатуру, циничную и беспринципную, разрушительную для государства и общества, для страны и народа.

Это подтверждается примерами многих стран. Везде либерализм формировал и продолжает формировать ту или иную диктатуру, более или менее жесткую, внешнюю или внутреннюю.
Теперь диктатуру либерализма мы можем самым непосредственным образом наблюдать и в России.

Александр Русин

3 окт. 18

Источник - amfora.livejournal.com
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