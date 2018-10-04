Китай разрушит сланцевую промышленность США, - Л.Степушова

11:23 05.10.2018

Любовь Степушова, Правда.Ру, 4 октября 18



Торговая война между Китаем и США захватила нефтегазовый сектор. Китай ввел пошлину в десять процентов на американский СПГ, китайские фирмы перестали закупать американскую нефть. Это может загубить сланцевую промышленность США. Самое время России перехватывать инициативу.

"Поставки сырой нефти в Китай в последние недели полностью прекратились", - сообщает агентство "Рейтер". "Мы являемся одним из основных поставщиков сырой нефти из США в Китай. Раньше (до торговой войны) у нас был хороший бизнес, но теперь он полностью остановлен", - сказал президент China Merchants Energy Shipping Co (CMES) Се Чунлин в среду, 3 октября, на глобальном морском форуме в Гонконге.

Согласно данным Refinitiv Eikon, поставки сырой нефти из США в Китай в сентябре упали до 600 тысяч баррелей в месяц по сравнению с 9,7 миллиона баррелей в августе.



Китай таким образом отвечает на ввозные пошлины, наложенные за полгода Дональдом Трампом в отношении китайских товаров на общую сумму около 400 миллиардов долларов. Сюда относятся сталь, алюминий, электроника. Китай уже ответил повышенными тарифами на американскую продукцию сельхозназначения и на прошлой неделе добрался до СПГ и нефти.

"Нефть, совершенно очевидно, выбрана по той причине, что она не очень привлекательна в таком виде, в котором она поступает в Китай", - сказал "Правде Ру" эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. По его мнению, Пекин покупал американские энергоносители "только из соображений лояльности к торговому партнеру", так как возить тихокеанскими танкерами эти носители очень дорого - огромные суммы платятся за страховку танкеров.

Конечно, Россия может получить от разборок между США и Китаем экономическую выгоду и поучаствовать в разделении рынка энергоносителей для Китая. Владимир Рожанковский полагает, что "мы вряд ли сможем конкурировать с нефтью из Персидского залива: ее много, и она низкозатратная. Но мы могли бы хотя бы частично обеспечить СПГ и нефтью, по крайней мере, северные регионы Китая".

Причем надо действовать быстро и разрулить проблемы, с которыми сталкивается строительство нефтепровода ("Роснефтью") и газопровода ("Сила Сибири") в Китай. Одной из проблем называлась несговорчивость Китая в плане цены на поставляемые ресурсы. Другой - требование найма исключительно китайских персонала и подрядчиков на строительство. Вероятно, теперь Китай будет сговорчивеее, так как на Восточном экономическом форуме Си Цзиньпин дал поручение ускорить переговоры по "западному маршруту".



Для США же все обозначается совсем в неприятном виде. По мнению исполнительного директора Qatar Petroleum Саада Шерида Аль-Кааби, китайские пошлины могут нанести ущерб отрасли сжиженного природного газа в США, цитирует его CNBC. Такое же замечание можно сделать и в отношеннии нефтедобывающей отрасли. США нарастили ее экспортный потенциал только благодаря "сланцевой революции".



США стремятся стать доминирующим экспортером энергоресурсов, а Китай является вторым по величине импортером энергии в мире (после США). В 2017 году около 15 процентов экспорта американского СПГ шло в КНР. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем июньском докладе по газу, что мировой экспорт СПГ увеличится на 20 процентов к 2023 году, и экстраполировало, что США станут вторым по величине поставщиком СПГ (после Катара) в мире. Теперь эти планы под большим вопросом.