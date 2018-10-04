К итогам выборов президента Ирака. США не намерены выпускать из рук рычаги , - А.Веселов

11:33 05.10.2018

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 04.10.2018



США не намерены выпускать из рук рычаги воздействия на иракскую политику



2 октября иракский парламент со второй попытки избрал восьмого с 2003 года президента страны. Им стал Бархам Салех, представитель Патриотического союза Курдистана (ПСК). Первая попытка сорвалась из-за отсутствия кворума, а когда в зале набралось необходимое количество депутатов (более 165 из 328 членов парламента), Демократическая партия Курдистана (ДПК) отозвала своего кандидата Фуада Хусейна. В итоге Бархам Салех был признан победителем, приведен к присяге и уже поручил Аделю Абдель Махди (кандидат на пост премьер-министра) в течение месяца сформировать кабинет и представить его состав на утверждение в совет представителей.



Такой кульбит подтвердил, что в формировании высших органов государственной власти Ирака самое деятельное участие принимают внешние силы, обладающие для этого необходимыми рычагами влияния. В первую очередь это США. 18 сентября специальный представитель президента США Бретт Макгерк заявил, что в ближайшие дни будут приняты важные решения в формировании нового правительства, и сделано это заявление было в совместном интервью с членом руководства Патриотического союза Курдистана.



58-летний Бархам Ахмед Салех родился в Сулеймании, в 1970-х годах примкнул к Патриотическому союзу Курдистана Джаляла Талабани, выступал против режима Саддама Хусейна, подвергался преследованию. Эмигрировал в Лондон, где возглавил тамошнее представительство ПСК, получил в Великобритании два высших образования. В начале 1990-х был избран членом руководства ПСК, возглавлял представительство Патриотического союза Курдистана в США.



В 2003 году приветствовал Бархам Салех "освобождение страны" и вернулся в Ирак. Служил в переходном правительстве при оккупационной американской администрации министром планирования (2004-2005), затем в течение трех лет – заместителем премьера Нури аль-Малики (курировал экономический блок). В 2009 году был избран премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана, активно лоббировал интересы западных нефтяных корпораций: в частности, добился принятия закона о нефти, а крупнейшим соглашением, подписанным благодаря Салеху, стал контракт с Exxon Mobile. С 2012 года занимался партийной работой, являясь членом политбюро ПСК – заместителем председателя партии. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Ирака, но не получил поддержки курдских политических сил.



В сентябре 2017 года, буквально за несколько дней до референдума о независимости Курдской автономии, Бархам Салех вышел из ПСК, мотивировав свой шаг разногласиями с некоторыми внутренними фракциями. Истинной причиной, однако, стало то, что он решил создать собственную группировку – Коалицию за демократию и справедливость (КДС). По замыслу она должна была объединить оппозиционные силы Иракского Курдистана и стать конкурентом ДПК и ПСК.



14 сентября, за две недели до выборов президента страны, Бархан Салех встречался с руководством ПСК. Как полагают наблюдатели, именно на этой встрече ему было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. Вскоре было объявлено, что Бархан Салех возвращается в ПСК, причем на должность заместителя генерального секретаря и выдвигается кандидатом в президенты страны. При этом было объявлено о слиянии КДС и ПСК, что вызвало резкую реакцию группы видных функционеров КДС – они заявили о своем выходе из такого объединения и о том, что политика партии начала соответствовать "интересам некоторых определенных людей".



Избрание Б. Салеха президентом Ирака вызвало резкие протесты руководства ДПК, включая бывшего главу Курдской автономии Масуда Барзани, но дело сделано. США не намерены выпускать из рук рычаги воздействия на иракскую политику. А в лагере курдов обостряются противоречия, что вполне устраивает противников курдского единства, прежде всего власти в Багдаде.



Тем временем Высшая независимая избирательная комиссия Иракского Курдистана объявила предварительные итоги выборов в парламент автономии, состоявшихся 28-30 сентября. Расстановка сил изменилась незначительно – основной политической силой остается ДПК (свыше 45%), за ней следует ПСК (около 20%). Обращает на себя внимание рост влияния оппозиционных движений, которые в сумме набрали почти 30% голосов.



Выборы в автономии признаны состоявшимися, хотя отмечались многочисленные нарушения – вплоть до нападений на избирательные участки, повторные голосования по подложным документам и иные фальсификации. Особенно много таких случаев произошло в Сулеймании, где штаб-квартира избиркома сообщала о потере связи с офисами в провинции.



Доминирующей политической силой в Сулеймании является Патриотический союз Курдистана, очень активна также партия "Горран" (Движение за перемены). Обе партии находятся в напряженных отношениях между собой, при этом Анкара недавно обвинила их в поддержке турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти рассматривают как "террористическую организацию". В сентябре 2017 года Турция ввела запрет на полеты своих авиакомпаний в Иракский Курдистан в связи с референдумом, в марте текущего года запрет был снят (за исключением Сулеймании), а недавно снова продлен до 1 января 2019 года.



Вечером 2 октября состоялась встреча и. о. премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани для обсуждения текущих политических событий и процесса создания следующего кабинета в Багдаде. Примечательно, что назначенный Багдадом губернатор спорной провинции Киркук на днях распорядился создать таможенные посты на автомагистралях Киркук –Эрбиль и Киркук – Сулеймания. По сообщениям СМИ, это произошло по прямому указанию Хейдара аль-Абади.