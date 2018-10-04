Китай прекращает покупать американскую нефть. "Ответка" полетела

11:37 05.10.2018

КИТАЙ НАНОСИТ ТРАМПУ ОТВЕТНЫЙ УДАР: ПЕКИН БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАЕТ НЕФТЬ В США

Поставки американской нефти в КНР росли невиданными темпами



Президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь заявил на судоходном саммите в Гонконге, что поставки нефти из США в Китай полностью прекратились. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.



"До [торговой войны] это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", - сказал Се Чуньлинь. Его слова подтверждаются данными отслеживания судов, которые предоставляет агентство финансовой информации Refinitiv Eikon.



Поставки американской нефти в Китай начались всего два года назад, но уже в прошлом году Китай занял второе место среди покупателей нефти из США, оставив впереди только Канаду. Рост закупок в 2017 году составил 923,4%. В 2017 году было поставлено 80 млн баррелей, а за девять месяцев текущего года – уже 77 млн баррелей. При этом, из общего объема китайского нефтяного импорта американская нефть составляет всего 3%.



Таким образом, США потеряли очень перспективный рынок, который всего за два года показал рост в семь раз. И это при том, что нефть не подпадает под пошлины, вводимые в настоящее время в ходе "торговой войны" между США и Китаем.