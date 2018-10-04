Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина продолжает брать золото на этапах Кубка мира

13:25 05.10.2018

Оксана Чусовитина привезла золото с этапа Кубка мира во Франции



На турнире разыгрывались рейтинговые баллы для квалификации на Олимпиаду в Токио-2020.



Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубке мира, проходившем 29-30 сентября в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.



Узбекская спортсменка показала результат в 14,250. Серебряная медаль досталась канадке Элизабет Блэк (14,200), бронзовая - Тьясе Кисселеф из Словении, чей результат 13,600.



На турнире разыгрывались рейтинговые баллы для квалификации на Олимпиаду в Токио-2020.









Напомним, Оксана Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, принимавшая участие в 7 летних Олимпиадах. Сейчас спортсменка планирует выступить на играх в Токио.