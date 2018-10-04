Кыргызстан: исполнение бюджета-2017. Как планы с реальностью разошлись, - 24.kg

13:33 05.10.2018

Исполнение бюджета-2017. Как планы с реальностью разошлись



Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Министерство финансов внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша отчет об исполнении бюджета 2017 года. Анализ документа показывает, что почти все цифры перекроили и планы практически с реальностью не совпали.



Скудные налоги и неожиданные бонусы



Согласно уточненному плану, доходы республиканского бюджета должны были составить 139 миллиардов 889,1 миллиона сомов. Но по факту до цифры не дотянули. Всего в казну поступило 134 миллиарда 707,3 миллиона сомов.



Данные Минфина показывают, что самые большие недоборы в налоговых поступлениях - 3 миллиарда 535,5 миллиона сомов. В том числе Налоговая служба не выполнила план на 2 миллиарда 974,9 миллиона сомов, а таможня - на 560,6 миллиона сомов.



Самый большой недобор по налогам отмечен при взимании НДС - 3 миллиарда 266,8 миллиона сомов. План выполнен только по сбору НДС на товары, которые ввезли в Кыргызстан до вступления в ЕАЭС. По всем остальным видам НДС недобор.



А вот по акцизному налогу ситуация несколько иная. По итогам 2017 года отмечено превышение плана на 87 миллионов 385,5 тысячи сомов. И здесь участие Кыргызстана в ЕАЭС стало только бонусом. Потому что положительные цифры по итогам года отмечены в части сбора акциза на товары из ЕАЭС (рост на 177,2 миллиона сомов).



Неналоговые доходы государства тоже не добавляют оптимизма. Меньше плана в бюджет по итогам 2017 года поступило 263,1 миллиона сомов. Самые большие недоборы по статьям "административные сборы" и платежи" (1 миллиард аренды 37,8 миллиона сомов) и "дивиденды на госпакет акций" (649,7 миллиона сомов).



Несмотря на серьезные недоборы по налогам, разница между планом и фактом в доходной части бюджета не такая большая. Отклонение от плана составило 5 миллиардов 1 841,7 миллиона сомов. Недоборы компенсировали отдельные виды налогов, сборов и платежей, которых удалось собрать больше планируемого.



Стоит отметить, что были в казне и доходы, которые Минфин не запланировал. К ним относятся распределенные в рамках ЕАЭС таможенные пошлины (235 миллионов 413,1 тысячи сомов), специальные и антидемпинговые пошлины (139,4 миллиона сомов) и плата за использование природных ресурсов (101,6 миллиона сомов).



Расходы урезаем, а они растут



В 2017 году Кыргызстан потратил 152 миллиарда 85 миллионов сомов. Уменьшение доходов привело к тому, что чиновникам пришлось поумерить аппетиты. По сравнению с изначальным планом траты бюджета сократили на 9 миллиардов 248 миллионов сомов.



Больше всего урезали расходы на здравоохранение (1 миллиард 280 миллионов сомов), образование (1 миллиард 187,3 миллиона сомов) и экономические вопросы (929 миллионов сомов).



При этом существенны расходы бюджета на приобретение нефинансовых активов. При плане в 41 миллиард 785,5 миллиона сомов на них в 2017 году потратили 37 миллиардов 339,3 миллиона сомов.



В 2017 году на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) потратили 20 миллиардов 620,5 миллиона сомов.



В том числе:



- на внешний долг - 9 миллиардов 957,2 миллиона сомов;



- на внутренний долг - 10 миллиардов 663,2 миллиона сомов.



Но сокращение расходов не уменьшило дефицит государственной казны. По итогам 2017 года расходы превысили доходы на 17 миллиардов 377,8 миллиона сомов. По сравнению с планом показатель сократился на 4 миллиарда 66,3 миллиона сомов.



У бюджета есть резервы



Счетная палата провела аудит исполнения бюджета. Один из главных выводов - отчет об исполнении бюджета за 2017 год - не соответствует основным принципам бюджетной резолюции.



Например, невыполнение мероприятий по налоговой политике и администрированию не позволило получить дополнительно, по расчетам, 1 миллиард 376,8 миллиона сомов.



Ставки акцизного налога на алкогольную и табачную продукцию со странами ЕАЭС не гармонизированы, учетно-контрольные марки для производимых внутри страны товаров не введены. Предложение в Жогорку Кенеш о введении налога на роскошь применительно к объектам недвижимости не представлено.



Предусмотренная Бюджетным кодексом структура бюджетной системы республики, включающая республиканский бюджет, бюджет Социального фонда, ФОМС и местные бюджеты, не введена в действие. В 2017 году не обеспечены самостоятельное формирование и исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, а администрирование ресурсов бюджета Соцфонда продолжается вне системы казначейства.



В отчете Минфина нет данных об использовании резервных фондов президента, спикера Жогорку Кенеша и премьер-министра, кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений.



Возможные потери республиканского бюджета, связанные с реализацией активов из-за отсутствия залогового обеспечения по долгам, а также стоимостью залогового имущества ниже суммы задолженности по семи субъектам, составили 2 миллиарда 613,1 миллиона сомов.



В 2017 году часть долгов энергокомпаний реструктуризировали. В Счетной палате считают, что из-за этого бюджет недополучил средства от погашения долговых обязательств.



В 2017 году в доход бюджета не поступили прогнозные дивиденды на госпакет акций компании Centerra на сумму свыше 600 миллионов сомов.



Из-за некачественного исполнения обязательств перед Евросоюзом (грант "Контракт на реформу сектора: социальная защита в КР"), АБР (грант "Поддержка сектора образования"), Всемирным банком ("Операция в поддержку политики развития (ОППР)" республика лишилась программной помощи на 2 миллиарда 188,2 миллиона сомов.



Рекомендаций у Счетной палаты традиционно много. Но практика показывает, что выполняется лишь их малая часть, а процесс составления бюджета страны существенно не меняется.



В целом бюджет верстают в соответствии с контрольными цифрами, рассчитываемыми на основе базовых показателей предыдущих лет.



"Программные бюджеты формируются, но фактически не выполняются, что сказывается на качестве управления бюджетными средствами. Не проводится оценка эффективности бюджетных программ по достижению индикаторов результативности. Отсутствует взаимосвязь между выделенными из бюджета средствами на конкретные программы и достигнутыми результатами по ним", - говорится в отчете Счетной палаты.